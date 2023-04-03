Başkan Güngör, TBMM Başkanı Şentop İle Geçici Barınma Merkezlerini Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Avşar ve Karacasu Geçici Konaklama Merkezlerini ziyaret etti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, koordinatör valiler ve milletvekillerinin de yer aldığı ziyarette heyet, geçici barınma merkezlerindeki depremzedelerle de bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve tek tek not alan Başkan Hayrettin Güngör, ihtiyaçların eksiksiz olarak karşılanması noktasında yoğun çalışmaların özverili bir şekilde devam ettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop’a Destek Teşekkürü

Programın devamında Başkan Hayrettin Güngör, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, iftarı da Avşar Geçici Konaklama Merkezi’nde depremzedelerle birlikte yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı iftar programında heyet, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. TBMM Başkanı Şentop’un Kahramanmaraş programı, Karacasu Geçici Barınma Merkezi’nde gerçekleştirilen hane ziyaretleri ile noktalandı. Ziyaret programı sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ziyaret ve destekleri için TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a teşekkür etti.

Kalıcı Konutlar 1 Yılda Tamamlanacak

Meclis Başkanı Şentop, iftar sonrası yaptığı açıklamada, “Yaşanan afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Bugün memnuniyetle öğrendim ki depremden sonra başka şehirlere giden vatandaşlarımızın da önemli bir kısmı geri dönmüş. Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin bu anlayış ve şuurla hareket ettiğini gördüm. Bunun için çok teşekkür ediyorum. İftarı çadırda yaptık ama inşallah önümüzdeki senenin ramazanında iftarlar evlerde yapılacak. Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Bir yıl içerisinde kalıcı konutlar yapılacak. İnşallah önümüzdeki ramazan sizler evlerinizde olacaksınız, bizler de iftarda evlerinizde misafir olacağız”diye konuştu.