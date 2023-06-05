Başkan Güngör; “Toplu taşıma ücretlerini minimum seviyede tutmak için esnafa desteğimiz devam edecek”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremin ardından sürdürülen ücretiz toplu taşıma hizmeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. 20 Şubat’tan 5 Haziran’a kadar ücretsiz olarak sunulan toplu taşıma hizmetinde esnafa sağlanan desteğin 60 Milyon TL’yi aştığını belirten Başkan Hayrettin Güngör, bu süre içerisinde de araçlara 5 milyon binişin gerçekleştirildiğini belirtti. UKOME kararıyla 5 Haziran Pazartesi günü itibariyle toplu taşımada ücretli tarifeye geçildiğini de açıklamalarına ekleyen Başkan Hayrettin Güngör, fiyatları düşük tutmak için toplu taşımada oluşan maliyetin %75’inin belediye tarafından karşılanmaya devam edeceğini de açıklamalarına ekledi.

Toplu Taşıma Esnafına 60 Milyon TL Destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Her alanda hızlı bir şekilde yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Depremden bu yana toplu taşıma hizmetimiz ücretsiz olarak devam etti. 6 Şubat’tan bugüne kadar toplu taşıma esnafımızı mağdur etmemek için 60 Milyon TL’yi aşan bir destek verdik ve toplu taşıma hizmetini de ücretsiz sunduk. Bu süre içerisinde toplu taşıma araçlarına 5 milyonun üzerinde biniş gerçekleşti. Bu rakama bakıldığında yaklaşık 25 Milyon TL tutarındaki bilet ücreti, toplu taşıma kullanan vatandaşlarımızdan alınmamış oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak hem esnafımıza hem de vatandaşımıza destek olduk, destek olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Kahramanmaraş Modeli ile Daha Ucuz Bilet

Türkiye’ye örnek olan Kahramanmaraş Modeli ile toplu taşıma maliyetlerini en aza indirerek esnaf ve vatandaşa destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Geldiğimiz noktadaUKOME’nin aldığı kararla toplu taşımada ücretli tarifeye geçildi. Bizim yine toplu taşımada Kahramanmaraş Modeli dediğimiz çalışma devam ediyor. Toplu taşıma esnafımıza aylık 20 Milyon TL desteğimiz devam edecek. Bu sayede toplu taşıma ücretlerini en düşük seviyede tutacağız. Türkiye’de Büyükşehirler arasında en uygun toplu taşıma hizmeti sunan şehirlerden biriyiz. Toplu taşımada oluşan toplam maliyetin %75’ini Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Ücretleri daha uygun seviyede tutmak için Kahramanmaraş Modeli’ni sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Deprem anından itibaren büyük fedakârlıkla çalışan toplu taşıma esnafımıza, oda yöneticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.