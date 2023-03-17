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Başkan Güngör; “Tüm Çabamız Öğrencilerimiz İçin”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte şehirde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimiz ve ülkemizin geleceği olan yavrularımızın eğitimlerini kesintisiz sürdürmesi için bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

Başkan Güngör; “Tüm Çabamız Öğrencilerimiz İçin”

Başkan Güngör; “Tüm Çabamız Öğrencilerimiz İçin”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte şehirde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimiz ve ülkemizin geleceği olan yavrularımızın eğitimlerini kesintisiz sürdürmesi için bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

17 Mart 2023 Cuma 19:19

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte şehirde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın da yer aldığı toplantıda; bakanlığın deprem bölgelerinde öğrencilere yönelik faaliyetleri, şehirde eğitim faaliyetlerinin başlaması ve öğrencilerin sınavlara hazırlık süreci gibi pek çok konu görüşüldü.

Eğitimin Kesintisiz Sürmesi İçin Gayret Ediyoruz

Afet Koordinasyon Merkezi’nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in katılımıyla şehrimizde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyetleri, eğitim öğretimin devamı ve öğrencilerimizin sınava hazırlık süreçleri gibi pek çok konu hakkında istişarelerde bulunduk. Şehrimiz ve ülkemizin geleceği olan yavrularımızın eğitimlerini kesintisiz sürdürmesi için bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Tüm çabamız öğrencilerimiz için” dedi.

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Başkan Güngör; “Tüm Çabamız Öğrencilerimiz İçin”
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