Başkan Güngör: “Türkoğlu’na 150 milyon tl’lik yatırım yaptık”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu’nda bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş,AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli ve AK Parti ilçe teşkilatının da yer aldığı ziyaret programında Başkan Hayrettin Güngör, Türkoğlu Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Güngör programda, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından günümüze kadar Türkoğlu’na kazandırılan ve planlanan yatırımlara ilişkin sunum gerçekleştirdi. Burada gerçekleştirilen sunumun ardından program; Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkoğlu’na kazandırılan Kuyumcular Köprüsü ve Türkoğlu Hizmet Binası’nın açılışı, Özbek Mahallesi’ne kazandırılan sentetik halı sahanın, Beyoğlu Mahallesi ile Mahir Ünal ve İstiklal caddelerinde yapımı devam eden altyapı çalışmalarının incelenmesi ile devam etti. Heyetin sonraki durağı ise AK Parti ve MHP Türkoğlu İlçe Başkanlığı oldu. Program;Türkoğlu Kaymakamlığı, Türkoğlu Belediyesi, esnaf ve ev ziyaretleriyle noktalandı.

Yatırımlar Artarak Devam Ediyor

Gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımız bütün ilçeleri ve yerleşim yerleriyle kadim bir şehir. Şehrimizin her alanda kendine özgü bir güzelliği ve çok önemli değerleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve şehirlerimiz çok büyük mesafe kat etti. Belediye başkanları olarak bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yerel yönetimler manifestosu çerçevesinde hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Hamdolsun hükümetimiz, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızla birlikte üst düzeyde bir iş birliği ve koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte şehrimize çok büyük yatırımlar kazandırdık. Projelerimizi peyderpey hayata geçirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kaydetti.

4 Milyar TL’nin Üzerinde Yatırım

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “2019 yılından günümüze kadar şehrimize 4 Milyar TL’nin üzerinde bir yatırım kazandırdık. Büyükşehir Belediyemizin bütçesi dikkate alındığında gerçekten çok büyük bir yatırım miktarı. Yıllar itibariyle de yatırımlarımız artarak devam ediyor. Bu süreçte mali yapımızı ve gelir-gider dengemizi de disipline ettik. Sürdürülebilir mali yapıyı sağladık. Yatırımlarımızın her geçen yıl artarak devam etmesinde de bu önemli bir rol oynadı” diye konuştu.

Gıda OSB Yatırım Programına Alındı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkoğlu’na 150 Milyon TL’lik yatırım kazandırıldığını belirten Güngör, “2019 yılından günümüze kadar Türkoğlu’na 120 kilometre uzunluğunda asfalt, 15 bin ton yama, 45 bin metrekare parke, 4 adet köprü, 16 kilometre mera yolu, 153 kilometre içme suyu, 20 kilometre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 5 içme suyu deposu ve 3 halı saha kazandırdık. Ayrıca bu süreçte çiftçilerimize ciddi oranda tarımsal destek de sağladık. 4 binin üzerinde ailemize sosyaldesteklerde bulunduk. 2019 yılından günümüze kadar Türkoğlu ilçemize toplamda 150 Milyon TL’lik yatırım yaptık. Hacıbebek Mahallemize bir de Gıda OSB kazandırıyoruz. Gıda OSB projemiz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2023 Yılı Yatırım Programı’na alındı.Gerçekten son derece önemli bir aşama kaydedildi. 800 dönümlük alana inşa edeceğimiz Gıda OSB, 6 bin hemşehrimizin de istihdamına olanak sağlayacak. Bu projemizin yatırım bedeli ise 1 Milyar TL” dedi.

Ulaşım Ağımızı ve Altyapımızı Güçlendiriyoruz

Türkoğlu’nda gerçekleştirilen ulaşım ve altyapı yatırımlarına değinen Başkan Güngör, “Türkoğlu ilçemizde Büyükşehir Belediyesi olarak 32 mahallemizin yolunu yeniledik. Bu çalışmalarımızın toplam maliyeti 45 Milyon TL. Ayrıca 24 mahallemize toplamda 50 bin metrekare kilit parke kazandırdık. Büyükşehir Belediyemizin Türkoğlu’nda toplamda 210 kilometre yol ağı bulunuyor. Bu yollarımızı yenilemek için de 25 Milyon TL’lik yatırım yaptık. İlçe belediyemizin sorumluluğunda olan 60 kilometrelik yolu da 20 Milyon TL’lik yatırımla yeniledik. Mahir Ünal ve İstasyon caddelerinin altyapısını da yeniliyoruz. Bu projemizin toplam maliyeti 16 Milyon TL. Kuyumcular, Gaziler, Gaziosmanpaşa ve Dedeler mahallelerimize kazandırdığımız köprülerle yerleşim yerlerimizin ulaşım ağını güçlendirdik. Bu 4 köprümüzün toplam maliyeti ise 15 Milyon TL” ifadelerini kaydetti.

Türkoğlu’na Yeni Terminal Müjdesi

Türkoğlu’na yeni otogar kazandırılacağını müjdeleyen Güngör, “Tüm ilçelerimizde hizmet birimlerimizi tek bir merkezde birleştiriyoruz. Böylece koordinasyonu ve hizmet kalitesini üst düzeye çıkarıyoruz. Türkoğlu Hizmet Binası’nı da ilçemize kazandırdık ve hizmete aldık. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında Türkoğlu ilçemize 3 adet sentetik halı saha kazandırdık. İhtiyaca göre bu sayı daha da artacak. Beyoğlu Mahallemizin içme suyu altyapısını yeniliyoruz. Bu projemizin de toplam maliyeti 30 Milyon TL. Hamdolsun çalışmalarımızda son aşamaya geldik. İlçemizde toplamda 29 mahallemizde altyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın da maliyeti toplamda 57 Milyon TL. Türkoğlu Hizmet Binası’nın yanına bir de terminal inşa edeceğiz. İnşallah bu sene içerisinde bu otogarımızın da ihalesini yaparak son derece modern bir yapıyı Türkoğlu’muza kazandıracağız” dedi.

Kuyumcular Köprüsü’nün Açılışı Gerçekleştirildi

Kuyumcular Mahallesi’ne kazandırılan yeni köprünün açılışında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Bu köprümüz yaklaşık 15 mahallemizin ulaşımını kolaylaştırması açısından son derece önemli bir yatırım. Aynı zamanda Türkoğlu ilçemizden Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne ve Gaziantep Yolu’na bağlantı sağlayan önemli bir güzergâh. Köprümüz toplamda 100 metre uzunluğa ve 11 metre genişliğe sahip. 12 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiğimiz bu köprümüzün ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise Kuyumcular Mahallesi’ne kazandırılan köprünün bölge ulaşımı açısından son derece önemli olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile birlikte Kuyumcular Köprüsü’nün açılışı gerçekleştirildi.

Halı Saha Sayımızı 100’e Çıkaracağız

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkoğlu Özbek Mahallesi’ne kazandırılan sentetik halı sahada incelemelerde bulunan Güngör, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız ile yaptığımız protokol çerçevesinde Kahramanmaraş’ımıza 46 halı saha yapımı projemizi hayata geçirdik. Protokol kapsamında bir plan dâhilinde bu halı sahalarımızı ihtiyaç duyulan yerlere inşa ediyoruz. Türkoğlu ilçemizde de Ceceli, Aydınkavak ve Özbek mahallelerimize halı saha kazandırdık. İnşallah bu yıl halı sahalarımızın sayısını 100’e çıkaracağız. İhtiyaç duyulan tüm mahallelerimiz halı sahaya kavuşmuş olacak. Çocuklarımız, gençlerimiz bu alanlarda hem spor yapacak hem de eğlenecekler” diye konuştu.

Türkoğlu Hizmet Binası’nın Açılışı Gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkoğlu’na kazandırılan Hizmet Binası’nın açılışında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Burası sadece bir itfaiye binası değil. Büyükşehir Belediyemizin Türkoğlu’ndaki hizmetlerinin koordinasyon merkezi. Bütün hizmet birimlerimizin yer aldığı bir merkez. Tüm ilçelerimizde böyle bir teşkilatlanmaya gittik. Böylece hem koordinasyon üst seviyeye çıkarıldı hem de hizmetlerin hızı arttı. İlçemize hayırlı olsun” dedi. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılan hizmet binası için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile birlikte Türkoğlu Hizmet Binası’nın açılışı gerçekleştirildi.

Beyoğlu’nun İçme Suyu Altyapısı Yenileniyor

Beyoğlu Mahallesi’nde gerçekleştirilen içme suyu altyapı yenileme projesinin bölge için çok önemli olduğunu belirten Güngör, “Beyoğlu, Türkoğlu’nun en büyük mahallelerinden bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi olarak bu mahallemizin altyapısını yeniliyoruz. Çalışmalarda son aşamaya geldik. Kaynak, depolar ve şebeke kısmını tamamen yeniledik. Burada 30 Milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu projemizle birlikte Beyoğlu Mahalle’mizin en az 50 yıllık içme suyu sorununu çözüme kavuşturuyoruz” dedi. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da yaptığı konuşmada çalışmaların önemine değindi. Beyoğlu Mahalle Muhtarı Ejder Oğul da çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.