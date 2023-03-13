Başkan Güngör, ‘Umudun adı Kahramanmaraş’

Şehrin tekrar ihya ve inşası, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyet yaşamamaları noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir merkezinde depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve acılarını paylaştı. Dere Pazarı’nda faaliyete başlayan esnaflarla da bir araya gelerek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, ziyaretlerde çocuklarla da yakından ilgilendi.

Şehrimizi El Birliğiyle Ayağa Kaldıracağız

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tekrar ihya ve inşası, depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve STK’larımızla yoğun gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu noktada da önemli bir aşama kat ettik. Şehir genelinde enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hemşehrilerimiz için geçici barınma merkezleri ve esnafımız için geçici esnaf çarşıları oluşturuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte kalıcı konut ve sanayi alanlarının tespiti noktasında da çalışmalarımız sürüyor. İnşallah devlet millet iş birliğiyle şehrimizi tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

Hemşehrilerimizin Acılarını Paylaştık

Başkan Güngör açıklamalarının devamında, “Bugün de şehrimizde depremzede kardeşlerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, acılarını paylaştık. Yaşadığımız bu büyük acıya karşı tek vücut olduk. Hep birlikte büyük bir metanet, dayanışma ve kenetlenme örneği gösterdik. Gerçekten hemşehrilerimizin dirayetli duruşu takdire şayan. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm paydaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak Kahramanmaraş’ımızı kısa sürede tekrar ihya ve inşa edeceğiz. Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan ve desteklerini eksik etmeyen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz.Hemşehrilerimizin dirayetli duruşu, hükümetimize olan güvenleri ve bu şehre bağlılıklarıyla umudun adı Kahramanmaraş” cümlelerini kaydetti.