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Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
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Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
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Başkan Güngör, ‘Yeni barınma alanları oluşturuluyor’

KSÜ Avşar Kampüsü’ne kurulan yeni geçici barınma merkezini ziyaret ederek bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgileri alan Başkan Güngör, “Depremzedelerimiz için şehrimizin farklı noktalarına geçici barınma merkezleri oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu mekanların altyapı imalatlarını gerçekleştiriyoruz. Tüm imkanlarımızla şehrimiz ve hemşehrilerimiz için sahadayız” dedi.

Başkan Güngör, ‘Yeni barınma alanları oluşturuluyor’

Başkan Güngör, ‘Yeni barınma alanları oluşturuluyor’

KSÜ Avşar Kampüsü’ne kurulan yeni geçici barınma merkezini ziyaret ederek bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgileri alan Başkan Güngör, “Depremzedelerimiz için şehrimizin farklı noktalarına geçici barınma merkezleri oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu mekanların altyapı imalatlarını gerçekleştiriyoruz. Tüm imkanlarımızla şehrimiz ve hemşehrilerimiz için sahadayız” dedi.

14 Mart 2023 Salı 14:06

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması noktasında gece gündüz çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’ne kurulan yeni geçici barınma merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Koordinatör Vali Çetin Oktay Kaldırım, bakanlık yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı.

Şehrimiz İçin Hiç Durmaksızın Çalışıyoruz

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin ihya ve inşası, depremzede kardeşlerimizin barınma, gıda, hijyen gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için tüm paydaşlarımızla birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Depremzedelerimiz için şehrimizin farklı noktalarına geçici barınma merkezleri ve sosyal marketler, çocuklarımız için oyun alanları oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu mekanların altyapı imalatlarını gerçekleştiriyoruz. Geçici barınma merkezlerimize asfalt yollar inşa ediyoruz. Tüm imkanlarımızla şehrimiz ve hemşehrilerimiz için sahadayız” diye konuştu.

Rabbim Yardımcımız Olsun

Şehrin ihya ve inşası noktasında destek veren herkese teşekkür eden Başkan Güngör, “Bugün de koordinatör valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, bakanlık yetkililerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte KSÜ Avşar Yerleşkesine kurulan yeni geçici barınma merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. İnşallah el birliğiyle bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Rabbim yardımcımız olsun. Depremin ilk anından itibaren yanımızda olan, acımızı paylaşan, desteklerini eksik etmeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize, ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerimize, STK’larımıza ve gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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Başkan Güngör‘Yeni Barınma Alanları Oluşturuluyor’
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