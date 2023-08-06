Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör; “Yeni Ekinözü’nü El Birliğiyle İnşa Edeceğiz”
Başkan Güngör; “Yeni Ekinözü’nü El...
Başkan Güngör, Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu
Başkan Güngör, Vatandaşlara Aşure İkramında...
KİÜ’den Tercih-Tanıtım Günleri Etkinliği
KİÜ’den Tercih-Tanıtım Günleri Etkinliği
Kahramanmaraş’ta çocuklara koro eğitimi!
Kahramanmaraş’ta çocuklara koro eğitimi!
Minikler Gezici Kütüphane’yi Çok Sevdi
Minikler Gezici Kütüphane’yi Çok Sevdi

Başkan Güngör; “Yeni Ekinözü’nü El Birliğiyle İnşa Edeceğiz”

Ekinözü’nde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Ekinözü’nde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu günleri de el birliği ile aşacağız. İlçe meydanımız depremde en çok hasar alan yerlerden biri oldu. İnşallah bu bölgeye eskisinden daha güzel bir meydan inşa edeceğiz” dedi.

Başkan Güngör; “Yeni Ekinözü’nü El Birliğiyle İnşa Edeceğiz”

Başkan Güngör; “Yeni Ekinözü’nü El Birliğiyle İnşa Edeceğiz”

Ekinözü’nde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Ekinözü’nde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu günleri de el birliği ile aşacağız. İlçe meydanımız depremde en çok hasar alan yerlerden biri oldu. İnşallah bu bölgeye eskisinden daha güzel bir meydan inşa edeceğiz” dedi.

06 Ağustos 2023 Pazar 13:33

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Ekinözü’nde muhtarlarla bir araya geldi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’in de yer aldığı toplantıda; deprem sonrası çalışmalar, kalıcı konut ve köy evleri, ilçede yürütülen ve planlanan yatırımlar gibi pek çok konu istişare edildi.

Yatırımlarımız Artarak Devam Edecek

Toplantıda yaptığı konuşmada, Ekinözü’ne 100 Milyon TL’nin üzerinde yatırım yapıldığını belirten Başkan Güngör, “6 Şubat depremleri sonrası planladığımız projelerimizi revize etmek zorunda kaldık. Yatırımlarımızı afet ve acil durumun gerektirdiği şekilde güncelledik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi küçük ölçekli ilçelerimizi kalkındırmak için yatırımlarımızı bu bölgelerde yoğunlaştırıyoruz. Ekinözü, nüfusa oranla en çok yatırım alan ilçelerimizden. Bugüne kadar ilçemize 100 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırım kazandırdık. İlçemizin ana caddesini alt ve üstyapısıyla yeniledik. DOĞAKA ile birlikte ilçemize kazandırdığımız Sağlık Turizm Tesisi’nde son aşamaya gelindi. Çok fonksiyonlu olarak hizmete açılacak. İçmeleri daha cazip hale getirmek için meydan düzenlemesi yaptık. Maalesef burası da depremde büyük hasar gördü. İnşallah bu meydanı önceki halinden daha güzel bir şekilde tekrar düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Ekinözü’nün Alt ve Üstyapısı Yenileniyor

İlçede yürütülen alt ve üstyapı yatırımlarına değinen Güngör, “İlçemizin mezbahane sorunu vardı. Ekinözü’müze son derece modern bir kesim tesisi kazandırdık. İnşallah kısa süre içerisinde hizmete alacağız. Yine ilçemize Büyükşehir Belediyemizin tüm birimlerini içerisinde barındıran hizmet binası inşa ettik. İlçe merkezinde toplamda 18 kilometrelik yol yeniledik. Kırsal alanlarımızın yol ve su ihtiyacını karşılamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu noktada önemli aşama kat ettik. Ekiplerimiz grup ve mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşim eyerlerimizin ulaşımını iyileştiriyoruz. Daha güçlü Ekinözü ve daha güçlü Kahramanmaraş için çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimiz için yoğun gayret gösteren milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, teşkilatımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör; “Yeni Ekinözü’nü El Birliğiyle İnşa Edeceğiz”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kahramanmaraş'ta hayat pahalılığı endişe verici seviyelerde"
"Kahramanmaraş'ta hayat pahalılığı endişe verici seviyelerde"
Vahit Kirişçi, “Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 kalıcı konut inşa ediliyor”
Vahit Kirişçi, “Kahramanmaraş'ta 112 bin 414 kalıcı konut inşa ediliyor”
Başkan Güngör; “Yatırımlarımızla Elbistan kalkınacak, Kahramanmaraş kalkınacak”
Başkan Güngör; “Yatırımlarımızla Elbistan kalkınacak, Kahramanmaraş kalkınacak”
Kahramanmaraş’ta Alparslan Türkeş bulvarı’nda 3. Etaba başladı
Kahramanmaraş’ta Alparslan Türkeş bulvarı’nda 3. Etaba başladı
Galatasaray’dan Kahramanmaraş İstiklalspor’a tam destek!
Galatasaray’dan Kahramanmaraş İstiklalspor’a tam destek!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber