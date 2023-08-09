Başkan Güngör, ‘Yeni Kahramanmaraş’ı inşa ediyoruz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla 10 Ağustos Perşembe günü (yarın) İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı’nda temeli atılacak ‘Kahramanmaraş Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi” alanında incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarına bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Burası 6 Şubat depremlerinde en büyük hasar alan bölgelerimizden birisi. Ticaret ve konut alanlarının yer aldığı bir alan. Şehrimizin imar ve inşası noktasında devlet millet el ele gayretimiz devam ediyor” dedi.

Kentsel Tasarım Projesi Etaplar Halinde Sürecek

10 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek temel atma törenine tüm Kahramanmaraşlıları davet eden Güngör, “Şehrimizin yeniden imar ve inşası için zeminimizin nasıl olduğunun belirlenmesi açısından kapsamlı bir çalışma yapıldı. Zemin etüt çalışmalarının ardından projeler hayata geçirilmeye başlandı. Bir taraftan kalıcı konutlarımız yükselirken bir taraftan tamamlanan köy evlerinin teslimi yapılıyor. Şehir merkezimizde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve paydaş kurumlarımıziş birliğiyle kentsel tasarım çalışması hayata geçiriliyor. 10 Ağustos Perşembe günü Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla Kahramanmaraş Merkez Kentsel Dönüşüm projesinin temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Saat 13.00’da yapılacak bu törene tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Kentsel tasarım projemiz bu alandan başlayıp genişleyerek devam edecek. Yeni Kahramanmaraş’ı el birliğiyle inşa edeceğiz” diye konuştu.