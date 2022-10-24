Başkan Güngör, “Yeşilgöz’ün Turizm Potansiyelini Daha da Artıracağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin en büyük turizm alanlarından, doğa harikası Yeşilgöz’ü ziyaret ederek alanda incelemelerde bulundu. Bölgede güzel havanın ve doğa harikası mekânın tadını çıkaran vatandaşlarla da bir araya gelen Güngör, ziyaretçilerle bolca muhabbet ederek eğlencelerine ortak oldu. Vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten Güngör, “Şehrimizin doğa harikası mekânlarından birisi olan Yeşilgöz’ü ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Bölgede hemşehrilerimizle de bir araya geldik. Her zaman olduğu gibi yine büyük bir teveccühle ve hüsnü kabulle karşılandık. Güzel havanın ve doğa harikası Yeşilgöz’ün tadını çıkaran hemşehrilerimizle muhabbet ettik. Güler yüzleri ve samimi sohbetleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İkinci Etap Çalışmalarımız Sürüyor

Yeşilgöz Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen ve devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Yeşilgöz, şehrimizin en büyük doğal miras alanlarından bir tanesi. Buranın turizm potansiyelini ve katma değerini artırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çevre düzenleme çalışmalarımızı tamamladık. İlk etapta bölgeye yeni yürüyüş yolları, ahşap köprü, çocuk oyun alanı, kent mobilyaları, büfe ve mangal alanları kazandırdık. Bölgeye ulaşım sağlayan 2,5 kilometre uzunluğundaki arteri de yeniledik. Yeni amfi tiyatro, restoran, otopark alanı ve mescit yapılarını kapsayan ikinci etap çalışmalarımız da başladı. İnşallah ikinci etap çalışmalarımızı da tamamlayarak Yeşilgöz’ün turizm potansiyelini daha da artıracağız” cümlelerini kullandı.