Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, “Yeşilgöz’ün Turizm Potansiyelini Daha da Artıracağız”
Başkan Güngör, “Yeşilgöz’ün Turizm Potansiyelini...
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla...
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik Daha
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik...

Başkan Güngör, “Yeşilgöz’ün Turizm Potansiyelini Daha da Artıracağız”

Yeşilgöz’de incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Yeşilgöz’ün turizm potansiyelini ve katma değerini artırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlk etapta bölgeye yeni yürüyüş yolları, ahşap köprü, çocuk oyun alanı, kent mobilyaları, büfe ve mangal alanları kazandırdık. Yeni amfi tiyatro, restoran, otopark alanı ve mescit yapılarını kapsayan ikinci etap çalışmalarımız da başladı” dedi.

Başkan Güngör, “Yeşilgöz’ün Turizm Potansiyelini Daha da Artıracağız”

Başkan Güngör, “Yeşilgöz’ün Turizm Potansiyelini Daha da Artıracağız”

Yeşilgöz’de incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Yeşilgöz’ün turizm potansiyelini ve katma değerini artırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlk etapta bölgeye yeni yürüyüş yolları, ahşap köprü, çocuk oyun alanı, kent mobilyaları, büfe ve mangal alanları kazandırdık. Yeni amfi tiyatro, restoran, otopark alanı ve mescit yapılarını kapsayan ikinci etap çalışmalarımız da başladı” dedi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 18:01

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin en büyük turizm alanlarından, doğa harikası Yeşilgöz’ü ziyaret ederek alanda incelemelerde bulundu. Bölgede güzel havanın ve doğa harikası mekânın tadını çıkaran vatandaşlarla da bir araya gelen Güngör, ziyaretçilerle bolca muhabbet ederek eğlencelerine ortak oldu. Vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten Güngör, “Şehrimizin doğa harikası mekânlarından birisi olan Yeşilgöz’ü ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Bölgede hemşehrilerimizle de bir araya geldik. Her zaman olduğu gibi yine büyük bir teveccühle ve hüsnü kabulle karşılandık. Güzel havanın ve doğa harikası Yeşilgöz’ün tadını çıkaran hemşehrilerimizle muhabbet ettik. Güler yüzleri ve samimi sohbetleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İkinci Etap Çalışmalarımız Sürüyor

Yeşilgöz Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen ve devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Yeşilgöz, şehrimizin en büyük doğal miras alanlarından bir tanesi. Buranın turizm potansiyelini ve katma değerini artırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çevre düzenleme çalışmalarımızı tamamladık. İlk etapta bölgeye yeni yürüyüş yolları, ahşap köprü, çocuk oyun alanı, kent mobilyaları, büfe ve mangal alanları kazandırdık. Bölgeye ulaşım sağlayan 2,5 kilometre uzunluğundaki arteri de yeniledik. Yeni amfi tiyatro, restoran, otopark alanı ve mescit yapılarını kapsayan ikinci etap çalışmalarımız da başladı. İnşallah ikinci etap çalışmalarımızı da tamamlayarak Yeşilgöz’ün turizm potansiyelini daha da artıracağız” cümlelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör“Yeşilgöz’ün Turizm Potansiyelini Daha Da Artıracağız”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta ‘Ulusal Sanat Çalıştayı’ Başladı
Kahramanmaraş'ta ‘Ulusal Sanat Çalıştayı’ Başladı
Başkan Güngör, “Azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz”
Başkan Güngör, “Azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz”
KSÜ, ‘4. genel Türk tarihi çalıştayı’na ev sahipliği yaptı
KSÜ, ‘4. genel Türk tarihi çalıştayı’na ev sahipliği yaptı
Başkan Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın uçak krizini çözdü!
Başkan Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın uçak krizini çözdü!
Dulkadiroğlu’ndan şehrin turizmine bir değer daha!
Dulkadiroğlu’ndan şehrin turizmine bir değer daha!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber