Başkan Güngör ziyaretlerini sürdürüyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Cuma namazını Üdürgücü Camii’nde kılan Başkan Güngör, ardından bölgedeki esnaflarla bir araya geldi. Meclis üyelerinin de yer aldığı ziyaretler sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye ve mahallelerimizin ihtiyaçları noktasında istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizle yaptığımız fikir alışverişleri neticesinde yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Bizler her zaman sahadayız. Hemşehrilerimizle iç içeyiz. Kahramanmaraş’ımızı daha iyi noktalara taşımak için gayret ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kaydetti.

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

Mevlid Kandili’nin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Güngör, “Mevlid Kandili’nin nuru ve Cuma’nın güzelliği hemşehrilerimizin yüzlerine sirayet etmiş. Kahramanmaraş’ımızın gelişimi için emek veren tüm esnaflarımızın ve hemşehrilerimizin mübarek Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.