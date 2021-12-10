Başkan Güngör’den Taziye Mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İşletme ve İştirakler Şube Müdürü İsmail Muttalipoğlu’nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Sosyal medyadan yayımladığı mesajda Başkan Güngör, “İşletme ve İştirakler Şube Müdürümüz İsmail Muttaliboğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kıymetli çalışma arkadaşlarımızdan olan İsmail Bey'i çalışkanlığıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.