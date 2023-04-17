Başkan Güngör;“Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırıyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir merkezi ve ilçelerde depremzedelerle bir araya gelmeyi, taleplerini dinlemeyi ve acılarını paylaşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Hayrettin Güngör, Ekinözü’nde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. İlçede geçici barınma merkezlerini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelen Başkan Güngör, depremde hasar alan bölgelerde yapılacak çalışmaların planlanması için de alanlarda ön incelemelerde bulundu.

Nurhak Geçici Barınma Merkezi Ziyareti

Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet, Ekinözü programının ardından Nurhak’a geçti. Burada ilk olarak geçici barınma merkezini ziyaret ederek alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güngör, Kullar ve Tatlar mahallelerinde geçici barınma merkezlerinde depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Güngör, geçmiş olsun dileklerini ileterek acıları paylaştı.

Yaralarımızı Hızla Sarıyoruz

Ekinözü ve Nurhak ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yaralarımızı hızla sarmaya çalışıyoruz. Nurhak ilçemizde de 154 konteynerden oluşan geçici barınma merkezine hemşehrilerimiz taşınmaya başladı. Bolu Valimiz Sayın Erkan Kılıç koordinesinde tüm ekiplerimizle birlikte el birliğiyle bir çalışma yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de geçici barınma merkezimizde asfalt ve kilit parke çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalıcı konutların inşası tüm hızıyla sürüyor. Hemşehrilerimiz bir yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ve kardeş belediyelerimizle şehrimizi, ilçelerimizi, mahallelerimizi yeniden imar edeceğiz” ifadelerini kullandı.