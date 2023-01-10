Başkan Gürbüz’den ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “10 Ocak Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Günümüzde iletişimin önemi tartışılmaz. İletişimin en önemli aracı olan basın yayın kuruluşları ile bu kuruluşların mensupları olan çalışan gazetecilere, iletişimin aksatılmadan, saptırılmadan, tarafsız bir şekilde bilgiyi kamuoyuna ulaştırması noktasında çok önemli görev düşmektedir. Basın sektöründeki yapısal gelişmeler ile beraber teknolojik gelişmeler sayesinde kitlesel iletişimde yer ve zaman kısıtlamaları büyük ölçüde ortadan kalktı. Bugün özellikle sosyal medya ile birlikte gazetecilik mesleği farklı bir boyut kazandı. Bu durumda gazetecilik mesleğinin icrası da bir o kadar önem kazanmıştır. Gazetecilerin fark oluşturması gerekmektedir, çünkü artık toplumlar bu dönemde yoğun bir şekilde bilgi paylaşımı yapabiliyor. Bu noktada bilgi birikimi yüksek olanlar ve etik değerleri mesleğinde başarıyla uygulayan gazeteciler mutlaka fark oluşturacaktır. Dolayısıyla gazetecilik mesleğinde mesleki bilginin yanında meslek etiğini de iyi bilmek lazım. Basın özgürlüğü gazetecilik ahlakının olduğu yerde vardır, bunun bilincinde olunmalıdır. Bu bilinçle hareket etmek çok önemli olan gazetecilik mesleğini yaşatabilmenin de başlıca unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu kapsamda, kamu görevi yapan, toplumla kamu arasında bir köprü vazifesi üstlenen, şehrimizin, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesine katkı sağlayan basınımızın, büyük bir fedakarlık içerisinde sorumluluk bilinciyle zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin fedakarca görevlerini yapan basın çalışanların üstlendikleri sorumluluk son derece önemli ve inkar edilemez. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük bir özveri ile çalışan, çalışma koşullarının daha da iyileştirilmesini arzu ettiğimiz basın mensuplarımızın “10 Ocak Gazeteciler Günü”nü kutluyor, mesleklerini yaparken hayatlarını kaybeden gazetecilerimizi de rahmetle anıyorum."