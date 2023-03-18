Başkan Gürbüz’den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Yayımladığı mesajda milletin birlik ve beraberlik içerisinde varoluş mücadelesini kazandığını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin önemini vurguladı.

Başkan Gürbüz, “Çanakkale Zaferi, tarihin akışını değiştiren, aziz milletimizin vatan ve bağımsızlık uğrunda yazdığı şanlı destanın adıdır. Tarih boyunca nice zaferlere imza atan milletimiz Çanakkale’de de istiklali için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış, dönem içerisinde yaşanan imkânsızlıklara rağmen cansiperane bir şekilde yurdunu ve mukaddes değerlerini savunmuştur. Milletimiz Çanakkale’de birlik ve beraberlik içerisinde varoluş mücadelesini kazanmış, kendisini tarihten silmek isteyenleri bozguna uğratmış, heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Bizler Çanakkale ruhunu anlamalı, gelecek nesillere aktarmalı ve hiçbir zaman zihinlerimizden çıkarmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108.yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.