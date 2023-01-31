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Başkan Gürbüz’ün ‘İyiliği Yay’ Projesine Destek

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ‘iyiliği yay’ projesine birçok gönüllü esnaftan destek gelmeye devam ediyor.

Başkan Gürbüz’ün ‘İyiliği Yay’ Projesine Destek

Başkan Gürbüz’ün ‘İyiliği Yay’ Projesine Destek

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ‘iyiliği yay’ projesine birçok gönüllü esnaftan destek gelmeye devam ediyor.

31 Ocak 2023 Salı 16:12

Elbistan Belediyesi’nce Türkiye’nin ikinci, bölgenin en büyük Yetim Koordinasyon merkezi hayata geçirilmişti. Burada eğitim alan yetim ve öksüz çocuklara güzel bir gün geçirmelerini sağlamak için harekete geçen Salon By Kuaför şletmesi, çocukları ücretsiz olarak tıraş etti.

Sabah saatlerinde Yetim Koordinasyon merkezinden Elbistan Belediyesi araçları ile alınan çocuklar, Salon by Kuaför işletmesine getirildi. Burada bekleyen işletme çalışanları çocukları tek tek tıraşa almaya başladı. Tıraş sırasını bekleyen çocuklar için ikramlar hazırlanarak hoş bir vakit geçirmeleri sağlandı.

Yapılan faaliyet hakkında açıklama yapan Salon By Kuaför İşletme Sahibi Ömer Alkılınç, Belediye Başkanımızın başlattığı iyiliği yay projesinden çok etkilendiklerini vurguladı. Alkılınç konuşmasının devamında, “Geçtiğimiz yıl Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün sosyal medya hesabında başlattığı iyiliği yay projesini görmüştüm. Bizlerde bu projeye nasıl destek oluruz diye düşündük. İlçemizde belediyemiz tarafından hizmete açılan Yetim Koordinasyon Merkezi’nde eğitim alan çocukların ücretsiz tıraş edilmesi fikri oluştu. Çalışma arkadaşlarımız ile bu çalışmayı hayata geçirmeyi planladık. Daha sonra bu planı belediye başkanımız ile paylaştık. Sağolsun bizlere her türlü desteği vereceğini belirterek bu çalışmadan memnuniyet duyacağını ifade etti. Yetim Koordinasyon Merkezinde bulunan ve davetimize icabet eden tüm yavrularımızı ücretsiz bir şekilde tıraş ettik. Böylesine sevgi ve merhamet iklimini bizlere yaşatan tüm yavrularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki yetimler bize Allah’ın emaneti, peygamberin mirası. İnancımız gereği bu alanda daha yoğun daha derinlemesine çalışmalıyız. Bizlere bu fırsatı veren ve böylesine manevi bir ortamı inşaa eden Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Gürbüz’ün ‘İyiliği Yay’ Projesine Destek
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