Başkan Güven'den Regaib Kandili Mesajı

Mesajında, İslâm ailemi için ayrıcalıklı bir yeri ve önemi bulunan mübarek üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Güven, "2023 yılının ilk kandili, rahmet ve bereketiyle üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili'ne kavuşmanın şükrü ve mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri sağlıkla, huzurla ve kudretli birliğimizle bu mübarek günlere kavuşturan yüce Rabb'imize hamdolsun.

Gecemizin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, hemşehrilerimin ve tüm İslâm aleminin Regaib Kandili'ni tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul ve hayırlı eylesin." ifadelerini kullandı.