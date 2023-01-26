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Başkan Güven'den Regaib Kandili Mesajı

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, mübarek üç ayların habercisi olan Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Güven'den Regaib Kandili Mesajı

Başkan Güven'den Regaib Kandili Mesajı

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, mübarek üç ayların habercisi olan Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

26 Ocak 2023 Perşembe 17:54

Mesajında, İslâm ailemi için ayrıcalıklı bir yeri ve önemi bulunan mübarek üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Güven, "2023 yılının ilk kandili, rahmet ve bereketiyle üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili'ne kavuşmanın şükrü ve mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri sağlıkla, huzurla ve kudretli birliğimizle bu mübarek günlere kavuşturan yüce Rabb'imize hamdolsun.

Gecemizin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, hemşehrilerimin ve tüm İslâm aleminin Regaib Kandili'ni tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul ve hayırlı eylesin." ifadelerini kullandı.

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Başkan Güvenden Regaib Kandili Mesajı
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