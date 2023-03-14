Başkan Güven Esnafın Yanında Olmaya Devam Ediyor

Depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren Afşinlileri bir an olsun yalnız bırakmayan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Güven: “Geçirdiğimiz bu zor günlerin ardından işinin başında olan ilçemizin kıymetli esnafının yanında olmaya, dertlerine derman olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Deprem sonrası ilçede kepenk açan esnafı tek tek ziyaret ederek durumları hakkında bilgi alan ve talepleri dinleyen Başkan Güven, esnafın zor günlerdeki en büyük destekçisi oldu.