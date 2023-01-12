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Başkan Kuyucu, “Memur maaşları eşitlendi”

Birleşik Kamu İş Kahramanmaraş İl Başkanı Fuat Kuyucu ve yönetimi memur maaşlarıyla ilgili basın toplantısı yaptı.

Başkan Kuyucu, “Memur maaşları eşitlendi”

Başkan Kuyucu, “Memur maaşları eşitlendi”

Birleşik Kamu İş Kahramanmaraş İl Başkanı Fuat Kuyucu ve yönetimi memur maaşlarıyla ilgili basın toplantısı yaptı.

12 Ocak 2023 Perşembe 15:09

Demokrasi Meydanında düzenlenen Basın toplantısında konuşan Başkan Fuat Kuyucu, şunları kaydetti; “Hepinizin bildiği gibi asgari ücret geçtiğimiz günlerde 8500 TL olarak açıklanmıştır. Ülkenin bu ekonomik şartlarında asgari ücretin alım gücü açısından yüksek olmadığını hepimiz bilmekteyiz. Asgari ücrete yapılan artış sonrası ortalama memur maaşlarına baktığımızda, asgari ücret ile memur maaşlarının neredeyse eşitlendiğini görmekteyiz. 2010 yılında asgari ücret 576 TL iken, ortalama memur maaşı asgari ücretin 3 katıydı. Günümüzde ise yeni açıklanan asgari ücret ile ortalama memur maaşları eşit seviyeye gelmiş, emeklilerin ücretleri ise asgari ücretin dahi altında kalmıştır. 2002 yılında en düşük emekli aylığı asgari ücretin 53 Türk lirası üzerindeyken, yapılan son zamlarla birlikte asgari ücret en düşük emekli aylığının 3 bin Türk lirası üzerine çıkmıştır. Sorun asgari ücretin çok artırılması değil, kamu çalışanları ve emeklilerinin ücretlerinin komik ve acınacak artışlara maruz kalmasıdır.”

Toplantı yapılan açıklamanın ardından sona erdi.

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Başkan Kuyucu“Memur Maaşları Eşitlendi”
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