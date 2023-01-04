Başkan Mahçiçek, “2 milyar 41 milyon TL’lik yatırımla Onikişubat’ı marka yaptık”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı’nın 2023 yılının ilk haftalık Olağan Yürütme Kurulu Toplantısı’na konuk oldu. İlçe Başkanı Mücahit Kara’nın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, ana kademe, gençlik ve kadın kollarında görev alan yönetim kurulu üyeleri yoğun katılım gösterdi.

İlçe Başkanı Mücahit Kara’nın açılış konuşmasının ardından sunum eşliğinde 2014-2022 yılları arasındaki yatırım ve projeleri anlatan Başkan Mahçiçek, ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023 ve yeni projelere ilişkin de bilgiler verdi.

Sıcak ve samimi bir ortamda partililerle sohbet eden Başkan Mahçiçek, 8 yıllık süreçte ‘Model ve Modern Onikişubat’ hedefiyle hayata geçirdikleri birbirinden önemli yatırımlarla Onikişubat’ın çehresini değiştirdiklerini kaydetti.

Başkan Mahçiçek, hayata geçirdikleri her projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gönül Belediyeciliği’ tanımı çerçevesinde vatandaşa dokunmanın ve gönle girmenin çabası içerisinde olduklarını söyledi.

“8 yılda 2 milyar 41 milyon TL’lik yatırımla Onikişubat’ı marka yaptık”

8 yılda ulaşım ve alt yapıya 1 milyar 373 milyon TL yatırım yaptıklarına dikkat çeken Başkan Mahçiçek, eğitim ve kültür yatırımlarına 85 milyon TL, spor yatırımlarına 65 milyon TL, sosyal yardımlara ise 33 milyon TL yatırım yaptıklarını dile getirdi.

2014-2022 yılları arasında İller Bankası’ndan kişi başına düşen gelirin 1 Milyar 91 milyon TL olduğunu da anlatan Başkan Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak 950 milyon TL kaynak ürettiklerini ve toplamda 2 Milyar 41 Milyon TL yatırım yaptıklarını ifade etti.

Başkan Mahçiçek, belediye bütçesinden tasarruf yaptıklarını ve bütçeyi en etkin şekilde kullanarak hizmetleri gerçekleştirdiklerini de vurguladı.

“Projelerimizle Kahramanmaraş’ı dünya kenti yapacağız”

Belediyecilik hizmetlerini ve yatırımlarını ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023’le çok daha ileri boyutlara çıkaracaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, geleceği şekillendirecek vizyoner projelerle Kahramanmaraş’ı dünya kenti yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

Yeni projelerin de en güçlü şekilde Onikişubat’a kazandırılacağını dile getiren Başkan Mahçiçek, Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi ile de kent halkının deniz özlemine son vereceklerini ve 4 milyon metrekarelik alanda tarihi bir çalışmayı hayata geçirdikleri belirtti.

Başkan Hanefi Mahçiçek sözlerinin devamında belediyecilik vizyonu çerçevesinde ilçenin kırsal ve merkezi mahallelerine ihtiyaçları noktasında yeni tesisler kazandıracaklarına değindi.

Başkan Mahçiçek’in konuşmasının ardından söz alan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, teşkilat olarak yaptıkları çalışmalardan bahsederek, Onikişubat Belediyesi ve Başkan Hanefi Mahçiçek ile uyum içerisinde hizmet ettiklerini ve hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantı, Başkan Mahçiçek’in gelensoruları yanıtlamasıyla devam ederken, parti mensupları Başkan Mahçiçek’e kente hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.