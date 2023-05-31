Başkan Mahçiçek; “46 Metropol İlçe Arasında Onikişubat’ımızı Birinci Sıraya Taşıdık”

Başkan Mahçiçek, “Nüfusu 400 binden fazla olan 46 metropol ilçe arasında Onikişubat’ımızı birinci sıraya taşıdık. Bu başarıda en büyük pay sizlerin’ dedi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi, 14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde yüzde 78.83 oy oranıyla nüfusu 400 binden fazla olan 46 metropol ilçe arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en fazla desteği veren ilçe oldu.

Seçimde kazanılan başarının ardından Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in ev sahipliğinde parti teşkilatına yönelik ‘teşekkür’ programı düzenledi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda düzenlenen kahvaltılı programa AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat Kadın Kolları başkanı Nursel Kaçamaz ve AK Parti Onikişubat Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı’nın yanı sıra ilçe, kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.

Davetlilerini tek tek selamlayarak sohbet eden Başkan Mahçiçek’e Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Ali Ünsal ve Enes Sarıca’da eşlik etti.

“Bütün engellemelere rağmen milletimiz 28 Mayıs’ta iradesini ortaya koydu”

Türkiye olarak çok önemli bir seçimi başarıyla tamamladıklarını kaydeden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye’yi teslim almak isteyenlerin hedeflerine ulaşamadığını belirterek, “Çok önemli bir seçim süreci geçirdik doğrusu. Gerçekten Türkiye’yi sevmeyen, bağımsızlığını istemeyen, Türkiye’yi tekrar teslim almak isteyen bütün dünyadaki emperyalistlerin tümü bir araya geldi. Amaçları ülkemizi tekrar teslim almaktı. AK Parti kurulduğu dönemden bu tarafa da hangi badirelerden geçti, sizler de biliyorsunuz. 17-15 Aralık, Gezi Olayları, 15 Temmuz ihtilal girişimleri, parti kapatma davaları, AK Parti’nin karşılaştıkları da o günlerden farklı değildi. Ama Türkiye’nin mandacılara teslim olmasını önleyen büyük bir liderimiz var. İşte AK Parti’mizin başında büyük lider, Türkiye artık size tabi olmayacak, bağımsız ve güçlü bir ülke olacak dedi emperyalistlere. Büyük bir mücadeleden geldik. Türkiye’de demokrasiyi egemen kılmak kolay değildi ama Allah’a şükür güzel bir milletimiz var. Biz hiç kimseyi ayrıştırmadık, ötekileştirmedik. Herkesi bu milletin birinci sınıf vatandaşı olarak gördük ve dedik ki milletin iradesi belirleyici olacak. Millet kimi yönetime getirdiyse bu ülkeyi o yönetecek. Esas sorun işte bu ülkeyi kimin yöneteceği. Milletin seçtiklerimi ve yoksa o vesayetçiler mi bu ülkeyi yönetecek. Artık o vesayetçileri siyasetten sildik çok şükür. Bu milleti, bu milletin seçtikleri yönetiyor. Batısı, Avrupa’sı, Amerika’sı, okyanusun ötesi gibi bütün engellemelere rağmen 28 Mayıs’ta millet iradesini ortaya koydu ve ‘Yok Artık’ dedi. Bu inşallah böyle devam edecek. Milletin iradesine kimse engel olmayacak” dedi.

“400-450 bin nüfusa sahip ilçelerin tümünde Onikişubat 1’inci olmuştur”

Cumhur İttifakı’nın seçimden alnının akıyla çıktığına vurgu yapan Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş ve Onikişubat’ın seçimdeki başarısına değinerek, Onikişubat’ın 46 metropol ilçe arasında birinci olduğunu söyledi.

Başarıda en büyük payın teşkilat mensuplarının olduğunu dile getiren Başkan Mahçiçek, “Çok iyi bir netice aldık Allah’a şükür. Kahramanmaraş olarak da çok iyi bir netice aldık. Onikişubat ilçemizin 460 bin civarında nüfusu var. Kahramanmaraş’ın toplam nüfusunun yüzde 40’ı Onikişubat’ta. 14ile 28 Mayıs seçimleri arasında 4,37 puan artı olarak fark var. 400-450 bin nüfusa sahip ilçelerde bugüne kadar yapılan seçimlerin tümünde Onikişubat 1’inci olmuştur. Bu birinciliği sağlayan da sizlersiniz. Başta hanım kardeşlerimiz olmak üzere sizlerin çok emeği var. Biz hasbi ve samimi olarak yüreğimizi ortaya koyarsak bizi kimse engelleyemez. Makamlar gelir gider, önemli olan gönül dostluklarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sadece AK Parti kazanmamıştır. 85 Milyon insanımız kazanmıştır. Çünkü AK Parti iktidarları 85 milyon insanımıza hizmet eder. İnşallah Cenab-ı Hakk, Cumhurbaşkanımıza hayırlı, sağlıklı uzun ömürler nasip eder. Böyle bir lider dünyada yok. Onların karşısında dikilebilen de yok. BM’de 196 ülkenin karşısına çıkıp ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyen de başka bir lider yok. Daha adil bir düzen vardır, bunu yapacağız diyebilen de yoktur. Elhamdülillah böyle bir lidere sahip bu ülke. Böyle bir liderin yanında olmak, beraber yol yürümek bizler için gurur vesilesi. Bu netice Cumhur İttifakı’na dâhil olan insanlarımızın eseri. Cumhur İttifakı’mıza dahil olan partiler hep beraber bu başarıyı göğüslediler” ifadelerini kullandı.

“Hep beraber bu ülkeyi daha iyi yerlere taşıyacağız”

Parti teşkilatlarına emek ve gayretleri için teşekkür eden Başkan Mahçiçek, daha çok çalışacaklarını mesajını vererek, “Çok büyük emek ve gayretiniz var, hepinizden Allah razı olsun. Günlerce çalıştınız, emek verdiniz. Başta hanım kardeşlerimiz olmak üzere hepinize gönülden ve yürekten teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir camianın içinde yer almak bizim için de onur ve gurur vesilesi. İnşallah bu başarıları devam ettireceğiz. Hep beraber bu ülkeyi daha iyi yerlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

“Onikişubat’ımız 78,83’lük oy oranıyla birinciliği kaptırmamıştır”

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da ev sahipliğinden ötürü Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek, Onikişubat’ın seçimdeki başarısına vurgu yaptı. Kara, “Öncelikle bugün bizleri bir araya getiren ev sahipliğinden ve seçim sürecinde her türlü desteği bizlerden esirgemeyen değerli Başkanımız Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ediyorum. Tabi bir teşekkür de burada bulunan tüm teşkilat mensuplarımıza. Elhamdülillah Onikişubat ilçesi kurulduğu günden bugüne Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti davamıza çok büyük destekler vermiş, rüştünü kendi ölçeğinde ispatlamış, her daim birinci olmuş bir ilçedir. Bunu hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs seçimlerinde gördük. 14 Mayıs seçimlerinde nüfusu 400 binin üzerinde olan ilçelerin arasında birinci olmuş, yine 28 Mayıs seçimlerinde de yüzde 78,83’lük oy oranıyla birinciliği kaptırmamıştır. Teşkilatımıza teşekkür ettik ama çok değerli Onikişubat halkımıza da sizlerin huzurunda teşekkür etmemiz lazım. Allah razı olsun halkımız, Cumhurbaşkanımıza, vatanın ve milletin birliğine, Ayasofya’nın cami olarak kalmasına, savunma sanayiine, mazlum Türki devletlerine sahip çıktılar. İnşallah bugünden sonra da 14 Mayıs’tan ve 28 Mayıs’tan önce nasıl çalıştıysak, milletimize hizmet etme noktasında Cumhurbaşkanımızın işini kolaylaştırmak adına üzerimize düşen ne varsa durmaksızın çalışmaya gayret edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek, misafirlerine EXPO 2023 Sergi Alanı’nı gezdirdi.