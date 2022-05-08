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Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli, başımızın tacı yapmalıyız

Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Başta şehit annelerimiz olmak üzere ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerimizin ve anne adayı hanım kardeşlerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, ahirete irtihal edenleri rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli, başımızın tacı yapmalıyız

Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli, başımızın tacı yapmalıyız

Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Başta şehit annelerimiz olmak üzere ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerimizin ve anne adayı hanım kardeşlerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, ahirete irtihal edenleri rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

08 Mayıs 2022 Pazar 14:18
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerif’i ışığında annelik makamının önemine dikkat çeken Başkan Mahçiçek, “Toplumumuzun temelini oluşturan aile, ailenin temel yapı taşı ise kıymetli annelerimizdir. ​Sevgi, şefkat, sabır ve fedakârlıkla sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, şefkat dolu yürekleri ile bizleri adeta ilmek ilmek işleyerek hayatımıza yön vermiş ve bizlere her zaman yol gösterici olmuşlardır. Bizlere karşılıksız sevginin en güzelini vermişlerdir. Bizim düşüncemizde annelik aynı zamanda insanlık değerlerinin zirve noktasını temsil etmektedir. Nitekim Peygamber Efendimizin (SAV) ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ Hadis-i Şerif’i, annelik makamının ne denli yüce bir makam olduğunu bizlere anlatmıştır” dedi.

“Sağlıklı yetişmiş insanlar, güçlü annelerin terbiyesinden geçmiştir”

Annelerin, sınırsız sevginin, engin hoşgörünün, fedakârlığın, şefkatin, merhametin ve en masum duyguların sembolleri olduğunu vurgulayan Başkan Mahçiçek, “Yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülmeyen, tarifi imkânsız olan dünyadaki en yüce duygulardan birisidir annelik. Yani anne demek dünyada ki tüm güzellik ve değerlerin temerküz ederek tek kelimeyle ifade edilmesidir. Varlıklarıyla hayatımıza anlam kazandıran, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, aynı zamanda bizim ilk öğretmenimiz ve hayat boyu yol göstericimizdir. Bir başka ifadeyle sağlam yetişmiş insanlar ve sağlıklı ilişkiler kurabilen toplumlar, güçlü annelerin terbiyesinden geçmiştir. İyi bir insan, iyi bir toplum olmanın ilk şartı annelerin kadrini-kıymetini bilmek ve onları her zaman baş tacı yapmaktır. Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz” açıklamalarında bulundu.

“Hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerimizin gününü kutluyorum”

Mesajının devamında tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Mahçiçek, şehit annelerini de unutmayarak, “Hayatının neredeyse her anında anne özlemi çeken biri olarak bu ülkenin her bir annesini kendi annem gibi görüyorum. İnsanlığın hoşgörü, fedakârlık ve dayanışma duygularını güçlendirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, sevginin, sabrın ve şefkatin kaynağı olan tüm annelerimizi hürmetle selamlıyorum. Bu anlamda başta evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı şehit annelerine ülkemiz ve milletimiz adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerimizin ve anne adayı tüm hanım kardeşlerimizin Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal edenleri rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan Mahçiçek; Annelerimizin Kıymetini BilmeliBaşımızın Tacı Yapmalıyız
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