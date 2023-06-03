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Başkan Mahçiçek; “Bilginiz ve Özgüveninizle Başarılı Olacağınıza İnanıyorum”

4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak bir üst öğrenime geçecek öğrencilerimizin hedeflerine ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları destekleri adım adım onlarla buluşturuyoruz” dedi.

Başkan Mahçiçek; “Bilginiz ve Özgüveninizle Başarılı Olacağınıza İnanıyorum”

Başkan Mahçiçek; “Bilginiz ve Özgüveninizle Başarılı Olacağınıza İnanıyorum”

4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak bir üst öğrenime geçecek öğrencilerimizin hedeflerine ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları destekleri adım adım onlarla buluşturuyoruz” dedi.

03 Haziran 2023 Cumartesi 17:18

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Onikişubat ilçesinde sınava girecek 10 bin 200 öğrenci başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Türkiye’deki 1 milyon 300 binden fazla öğrenciye başarılar dileyen Başkan Mahçiçek, belediye olarak tüm öğrencilerin sınava rahat ve sorunsuz bir şekilde girebilmeleri için üzerlerine düşen gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Öğrencilere sınavla ilgili tavsiye ve nasihatlerde bulunan Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak eğitimini her kademesinde öğrencilerimize destek olarak, birbirinden anlamlı ve güzel projelere imza attık. İlçemize kazandırdığımız 7 okulla gençlerimizin bizlerden çok daha iyi şartlarda okuması için sorumluluk üstlendik ve önemli bir başarı yakaladık. Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projemiz kapsamında ilimizin tamamında binlerce öğrencimize her yıl en az 80 bin kitap dağıtarak, şehrimizin okuma oranını üst seviyelere çıkarmayı hedefledik. Bu projemizde 420 binden fazla öğrencimize ulaşarak, 3 milyona yakın okuma sayısına ulaştık. İlçe merkezimiz ve kırsal mahallelerimize kazandırdığımız 84 Bilgi ve Kültür Evi’ni öğrencilerimizin hizmetine sunarak, modern alanlarda rahatlıkla ders çalışabilecekleri alanlar oluşturduk. İşte öğrenci kardeşlerimiz tüm bu eğitim desteklerimizin meyvelerini aldığımız bir sınava daha girecekler.

“Onikişubat’ımızdaki 10 bin 200 öğrencimize başarılar diliyorum”

Sınavın önemi, strese ve gerilime neden olmamalıdır. Geçmiş yıllarda da kazandıkları başarılarla bizleri gururlandıran diğer öğrencilerimiz gibi bu yılda sınava girecek olan öğrencilerimizin de aynı performansı göstereceğine olan inancımız tamdır. İnanıyoruz ki öğrencilerimiz uzun bir süredir hazırlandıkları bu sınavı en güzel şekilde geçerek hayalini kurdukları liselere yerleşeceklerdir. Öğrencilerimizin sınavda iyi bir başarı elde etmesi de kuşkusuz en büyük dileğimizdir. Bu anlamda sınava girecek olan öğrencilerimizin konsantrasyonlarının dağılmaması için, sınav öncesi ve sınavın bitimine kadar geçen süre zarfında sessizlik için gereken hassasiyet ve duyarlılığın göstermesini önemle rica ediyoruz. Değerli velilerimize de bir söz söyleyecek olursak, evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Bu vesile ile 4 Haziran Pazar günü LGS’ye girecek olan, başarılarıyla ülkemizin ve şehrimizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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