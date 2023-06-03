Başkan Mahçiçek; Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Onikişubat’ınyüzde 78.83 oy oranıyla nüfusu 400 binden fazla olan 46 metropol ilçe arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en fazla desteği veren ilçe olması dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın paydaşı olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Başkan Mahçiçek’in ev sahipliğinde MHP’nin il ve ilçe teşkilatının katılımıyla EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda düzenlenen ‘teşekkür’ programına MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Davetlilerini tek tek selamlayarak sohbet eden Başkan Mahçiçek’e Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Ali Ünsal ve Enes Sarıca’da eşlik etti.

“Cumhur ittifakı olarak birlik ve beraberlikten taviz vermeden çalışacağız”

Kahvaltının ardından selamlama konuşması yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhur İttifakı’nın 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarısına değinerek, “Kahramanmaraş güzel bir memleket, sizler de güzel insanlarsınız. Allah razı olsun, sizler de bizler de bu ülkenin geleceği için, bu ülkeyi daha iyi noktalara taşımak için çalışıyoruz. Hasbi, samimi, ülkemiz ve diğer mazlumlar için gayret eden bütün kardeşlerimiz çok değerlidir. Bu noktada maalesef biraz eksiğimiz vardı ama geri kazanmamız lazım. Hissedersek, gayret edersek sonuç başarılı olacaktır. İşte son seçimde bunu gördük. Hepsi birleşmişti, muhalefetle iş birliği yapıp mevcut iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkacağız diyorlardı. Bugüne kadar o müdahalelerde muvaffak oldular. Siyasi geçmişimize baktığımızda milletin seçtiği liderlerin ülkeyi yönetmesine müsaade etmemişler.Artık Türkiye’de demokrasi var, milletin seçtikleri bu ülkeyi yönetecek duruma geldi. Artık vesayet düzenini kaldırdık. Amerika’sı, batısı, Avrupası birleşti, dergilerinde bile bizleri kapak yaptılar ama bu millet hepsi bertaraf etti. Artık bizim seçtiğimiz insanlar bu ülkeyi yönetecek dedi. Milletin iradesinin üzerinde bir irada tanımayacağız. Bu ülkeyi inşallah hep beraber yöneteceğiz. Ben inanıyorum, bizim geleceğimiz bu ülkeyi çok daha güzel yönetecek. Onlar ne kadar entrika çevirirlerse çevirsinler biz Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek, doğru yoldan, Allah rızasını gözeterek hedefimize ilerleyeceğiz. Seçimden önce Cumhur İttifakı bitti diyorlar, garanti kazanmışlardı. Gerçekten çok ciddi bir badire atlattık. Milli hedeflere bağlı, millete hizmet aşkına dayalı Cumhur İttifakı olarak hamdolsun ülkemizin en kritik seçimlerinden alnımızın akıyla çıktık.Önümüzdeki süreçte de Cumhur ittifakı olarak birlik ve beraberlikten taviz vermeden kardeşlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah” dedi.

“EXPO 2023 Kahramanmaraş’a sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda canlılık katacak”

Sözlerinin devamında 12 Ağustos’ta açılışı gerçekleştirilecek olan EXPO 2023’te gelinen son noktaya değinerek, çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, “Biliyorsunuz EXPO 2023’ü Nisan ayında açacaktık, çok ciddi hazırlık yapmıştık. Deprem felaketinden dolayı kısmet olmadı ama Danışma Kurulumuzla istişarelerde bulunduk, EXPO’yu 1 sene öteleyecek olsak çok uzun bir süre, ayrıca insanlarımızın nefes almaya, rehabilite olmaya ihtiyacı var dedik. 35 ülke katılacak, binlerce insan gelecek. Ekonomimize bir canlılık katacak. Dolayısıyla 12 Ağustos’ta açalım diye kararlaştırdık. EXPO’nun üst yönetimi AIPH’e yazdık, onlarla da mutabakat sağladık. Cumhurbaşkanımızın atadığı Büyükelçimiz, katılımcı ülkelere Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla nota vererek 12 Ağustos’ta açacağımızı bildirdi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da programına eklenecek, katılımıyla onurlanacağız. Kahramanmaraş’a sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda canlılık katacak. EXPO’muz sürekli olsun diye içerisine projeler ekledik, sürekli hale getirdik. Kelebek ve Uğur Böceği Müzesiyle, açık AVM’siyle, gölüyle, nikah sarayıyla, çocuklar için yaptığımız Çocuk Dünyası ile senenin 365 günü kullanılacak bir sosyal yaşam alanı inşa ettik. Bugüne kadar bunların hepsini devletten tek bir kuruş almadan yaptık, devasa projeyi devletimize yük etmedik. Belediyemizin de sigorta ve vergi borcu yok şükürler olsun. Bizden sonra gelecek arkadaşlara iyi bir belediye bırakmaya çalışıyoruz. Başta başkanlarımız olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum, Allah sizleri ve bizleri muvaffak etsin inşallah. Bu ülke dünya ölçeğinde güçlü bir ülke olacak, bundan çok emin olun” ifadelerini kullandı.

“Yaşadığımız acıları hafifletmemiz için EXPO 2023 gibi etkinlikler lazım”

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz de Başkan Mahçiçek’e davetlerinden dolayı teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı, “Başkanımız bizleri tekrar bir araya getirdi, çok teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman bir telefon kadar uzağımızda. 6 Şubat’ta bir deprem felaketi yaşadık, yoğun tempo içerisinde hissetmiyoruz ama yalanız kaldığımız zaman bunun ağırlığını hissediyoruz. Üzüntümüz halen devam ediyor ama hayat da devam ediyor. Onikişubat Belediyemiz ev sahipliğinde bir EXPO’muz var, şehrimize değer katacak. Yaşadığımız acıları hafifletmemiz için bu tür etkinlikler lazım. Şehrimizin tanıtılması için güzel bir tablo ortaya çıkacak. Bu süreçte bir de güzel bir seçim süreci geçirdik. Bazı hedeflerimiz var, bazılarını gerçekleştirdik, şehrimizde biraz üzüntü yaşadık ama Cumhurbaşkanımızı yüksek bir olma yeniden seçtik. Bazılarının ittifakı pazara kadar devam etti, bunlarla mücadele ederken çok zorluklar yaşadık. 7 benzemez partinin arkasında bir de 7 düvel vardı ama biz önümüze bakacak, mücadelemizi devam ettireceğiz.”

Program, EXPO 2023 Sergi Alanı’nın gezilmesiyle son buldu.