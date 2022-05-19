Başkan Mahçiçek; En büyük hedefimiz ‘genç’ dostu belediye olmak

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı. Mesajında gençlerin önemine dikkat çeken Başkan Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak gençliğe yönelik çalışmalara önem verdiklerini anlattı.

Başkan Mahçiçek mesajında şu ifadeleri kullandı;

“19 Mayıs, 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı tarihimizin en anlamlı günlerinden bir tanesidir. Bir başka ifadeyle 19 Mayıs, işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanış günüdür. Yani 19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişi, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımdır. 19 Mayıs’ın bir diğer anlamı ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk gençliğine armağan etmesidir. Türk gençliğimiz, özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve cumhuriyetimizin en büyük teminatıdır. 103 yıl önce Samsun’da yakılan meşaleyi, 102 yıl önce de Kahramanmaraşlı gençlerimiz aynı kararlılık ve gururla taşımıştır. İstiklal ve istikbal için verilen mücadelenin başkenti Kahramanmaraş’ımızdan belirtmek isterim, gençlerimiz, 103 yıl önceki ruhu, 15 Temmuz’da da göstermiş, şuan da göstermeye hazırdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz. Milli değerlerine bağlı, evrensel değerlerle barışık olarak ve geleceğe güvenle bakarak yetişmeniz, 19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve sorumluluğunu üstlenmeniz, geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır.

“Onikişubat Belediyesi olarak ‘genç dostu belediye’ hedefiyle çalışıyoruz”

Bu anlamda Onikişubat Belediyesi olarak gençlerimize yönelik çalışmalara ağırlık veriyor, belediyemizin genç dostu olmasını hedefliyoruz. Bizler, sizlere daha aydınlık, umutlu ve barış dolu bir gelecek için çalışırken, sizden beklentimiz, kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız, bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Bu vesileyle gençlik çalışmalarımız hakkında bilgi verecek olursak, Sosyal Etkinlik Merkezlerimizde açtığımız ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımız, Bilgi Kültür Evlerimizde oluşturduğumuz ders çalışma ortamlarımız, yüzme havuzlarımız ve spor tesislerimiz her zaman gençliğimizin hizmetindedir. Gençlerimizin eğitim alanında bir eksiklikleri kalmasın diye, kırsal mahallelerimize 7 ortaokul ve liseyi yurtlarıyla beraber yaparak ilçemize kazandırdık. Biliyoruz ki yarınımız, bugünün gençlerinin elindedir ve onların eğitimleri, donanımları için elimizden geleni yapıyoruz. Siz gençlerimizin de üstlendiğiniz büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışacağınıza, Cumhuriyetimize kararlılıkla sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

“Tüm gençlerimizi Gençlik Festivalimize bekliyoruz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ayrıca gençlerin sosyal anlamda da yanında olduklarını belirterek, ünlü sanatçı Eypio konseri, Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin DOKMER Ateşi Dans Topluluğu’nun gösterisi, EXPO-Açık Sahne Sanat Akademisi’nin korosu ile Kahramanmaraş’ın yerel sanatçılarının katılacağı Gençlik Festivali’ne gençleri davet etti.

Başkan Mahçiçek, gençlerin ve aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahramanlarını saygıyla andı.