Başkan Mahçiçek, Expo 2023 Alanında Muhtarları Ağırladı

Seul’de düzenlenen AIPH 75. Yıllık Kongre toplantısında alınan karar doğrultusunda Expo 2023 Kahramanmaraş’ın açılış tarihi 14 Ekim olarak belirlenmişti. Başkan Mahçiçek, alınan yeni tarihi ilçe teşkilatları ile paylaşmıştı. Bugün ise Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’nın da katılımıyla, Onikişubat ve Dulkadiroğlu mahalle muhtarlarını Expo 2023 alanında kahvaltı programında ağırladı.

Misafirlerini tek tek karşılayarak hasbihal eden Başkan Mahçiçek, birlikte yapılan kahvaltı sonrası şu sözlere yer verdi.

“Öncelikle hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum Expo 2023 projemizin ilk başladığı tarihten itibaren sürece hepiniz yakından tanık oldunuz. Bugün geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Burası atıl duran, kimsenin olmadığı bir alanken, pandemi ve yaşadığımız deprem felaketine rağmen gayretli çalışmalarımız neticesinde bugünkü halini aldı.

Bu projeyi yapmaktaki amacımız, her şeye sahip olan memleketimizin yeterince tanınmaması ve turizm eksiğinin olmasıydı. Bugün Kahramanmaraş çimentodan ipliğe, çelik mutfak eşyasından bakıra kadar ülkemizde önemli bir paya sahip. Doğası, tarihi, kültürü, mutfağıyla eşsiz bir memleketimiz var. Öyle bir proje yapmalı ve dünyaya duyurmalıydık diyerek çıktığımız yolda 2018 yılında dünyada çok bilinen ve prestijli bir fuar olan EXPO’ya müracaat ettik. Expo’ların üst kuruluşu olan AIPH tarafından yapılan oylama neticesinde 2023 yılında şehrimizde yapılmasına karar verildi.23 Nisan’da açmayı planladığımız projemiz yaşadığımız deprem sebebiyle ve birçok dedikodunun odağında kalsa da Cumhuriyetimizin 100. yılında 14 Ekim’de açılacak. Biz yaşadığımız olumsuzluklara rağmen işimize baktık ve şehrimize ekonomik, kültürel ve hatta psiko-sosyal anlamda bile çok büyük katkısı olacak projemizi gerçekleştirebilmek için gece gündüz demeden çalıştık. 29 ülkeden gelecek misafirlerimiz burada kendi bahçelerini açacak ve kültürlerini tanıtacak. Şehrimizde alışveriş yapacaklar, burada yemek yiyecekler. Bölgeden ve ülkemizden de birçok misafirimiz olacak. Bunlar şehrimizin ayağa kalkmasında önemli kriterler.

Biz bu alanı kurarken sadece fuar zamanı kullanılan bir alan değil de, fuardan sonra da kullanılabilecek bir yaşam alanı olsun diyerek tasarladık. Kelebek ve Uğur Böceği Bahçemiz, Kristal Lagün Gölümüz, Doğa Okulumuz ve Çocuk Köyümüz, Arasta Çarşımız ve Nikah Sarayımız ile burası yılın her günü kullanılabilecek bir yaşam alanı haline dönüştü.

Biz bu projeyi uzun yıllar kullanılabilecek, çocuklarımıza örnek ve önderlik edebilecek şekilde yaptık. Onlar daha ileriye taşıyacaklar. Çocuklarımızı da okutacağız, kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacağız.”

Başkanın konuşması sonrası misafirlerle Expo 2023 alanı detaylıca gezildi ve başkan proje hakkında bilgi verdi. Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program noktalandı.