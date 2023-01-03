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Başkan Mahçiçek, Expo 2023 ve 8 Yıllık Yatırımları Anlatmaya Devam Ediyor

AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları,Onikişubat İlçe Kadın Kolları ve Dulkadiroğlu İlçe Kadın Kolları teşkilatından partililerle EXPO 2023 Sergi Alanı’nda bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2014-2022 yılları arasındaki yatırım ve projeler ile EXPO 2023’te gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi.

Başkan Mahçiçek, Expo 2023 ve 8 Yıllık Yatırımları Anlatmaya Devam Ediyor

Başkan Mahçiçek, Expo 2023 ve 8 Yıllık Yatırımları Anlatmaya Devam Ediyor

AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları,Onikişubat İlçe Kadın Kolları ve Dulkadiroğlu İlçe Kadın Kolları teşkilatından partililerle EXPO 2023 Sergi Alanı’nda bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2014-2022 yılları arasındaki yatırım ve projeler ile EXPO 2023’te gelinen son noktaya ilişkin bilgi verdi.

03 Ocak 2023 Salı 18:19

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2022 Yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında AK Kahramanmaraş İl Kadın Kolları, Onikişubat İlçe Kadın Kolları ve Dulkadiroğlu İlçe Kadın Kolları ile kahvaltıda bir araya geldi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirilen programaAK Partili kadınlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Mahçiçek misafirlerini tek tek karşıladı. 2014-2022 yılları arasındaki yatırım ve projeleri anlatan Başkan Mahçiçek, ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023 ve yeni projelere ilişkin bilgiler verdi.

Sıcak ve samimi bir ortamda AK Partili kadınlarla sohbet havasında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Mahçiçek, ‘Model ve Modern Onikişubat’ hedefiyle 8 yıllık süreçte hayata geçirilen yatırımlarla Onikişubat’ı yeniden inşa ettiklerini söyledi.

ProgramaAK Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Onikişubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz ve Dulkadiroğlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ile teşkilat mensupları katıldı.

“Onikişubat’a 8 yılda 2 milyar 41 milyon TL yatırım yaptık”

Programda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 8 yılda 2 milyar 41 milyon TL değerinde yatırım yaptıklarını anlatarak, “Çeşitli vesilelerle buluştuğumuz hanım kardeşlerimizle bir kez de EXPO 2023 Sergi Alanı’mızda buluşup, 2022 yılı boyunca yaptığımız çalışmaları ve biraz daha genişletip 2014 yılından bu yana yaptığımız hizmetleri anlatmak istedik. Geride bıraktığımız 8 yılda, ulaşım ve alt yapıya 1 milyar 373 milyon TL, eğitim ve kültür yatırımlarına 85 milyon TL, spor yatırımlarına 65 milyon TL, sosyal yardımlara ise 33 milyon TL yatırım yaptık. Yeni projelerimizi 2023 yılı içerisinde en güçlü şekilde Onikişubat’a kazandıracağız. Bir diğer vizyon projemiz Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni 2023 yılında hayata geçirerek, vatandaşlarımızın deniz özlemine son vereceğiz. Bu projemiz, Türkiye’de eşi benzeri olmayan ve 4 milyon metrekarelik alanda yapacağımız tarihi bir çalışmadır. Aynı zamanda ilçe merkezinde ne varsa, kırsalda da o olsun ve vatandaşlarımız kolaylıkla istifade edebilsin diye kırsal ve merkezi mahallelerimize yeni tesisler kazandıracağız. Dikkat çekmek isterim ki, devletimizden 2014 ile 2022 yılları arasında İller Bankası’ndan nüfusumuza orantılı olarak 1 Milyar 91 milyon TL kaynak almışız. Buna ek olarak Onikişubat Belediyesi olarak 950 milyon TL kaynak üretmiş ve toplamda 2 Milyar 41 Milyon TL hizmet yapmışız. Bu demektir ki neredeyse devletimizden aldığımız kaynağın yarısı kadar biz de kaynak üretmişiz. Aslında bunların tamamı bir rekor. Biz millet olarak maalesef çabuk unutuyoruz. 2014 yılında göreve geldiğimizde çocuklarımız naylon terliklerle çamurun içindeydi. Bugün artık çamura basılacak bir alan yok. Ulaştığımız rakam ve hayata geçirdiğimiz projeler, bir ilçe belediyesi için muazzamdır ve halkımıza hizmet edebildiğimiz için gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar böyle bir proje Türkiye’de yok”

Sözlerinin devamında Kahramanmaraş’ın zenginliklerine dikkat çekerek, tanıtım sorununa değinen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 ile en büyük hedeflerinin Kahramanmaraş’ı dünyaca tanınan bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi. Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023 projemizin videosunu hep seyrediyorum, her seyrettiğimde de biraz daha heyecanlanıyorum. Gerçekten yaptığımız iş mucize gibi. Bunu bir ilçe belediyesinin yapması çok zor. Ayrıca projenin içerisinde sürekliliği sağlamak için eklenen yeni projeler de çok önemli. Antalya’da bu eksikliği yapmışız, yani sürekliliği sağlayamamışız. EXPO 2023’ün içerisinde 365 gün boyunca insanların ziyaret etmesini sağlayacak önemli projeler var. Söz gelimi, yılda en az 300 bin kişinin ziyaret edeceği Uğur Böceği ve Kelebek Bahçesi, her gün binlerce insanın geleceği 50 bin metrekare büyüklüğünde iki katlı açık AVM, Nikah Sarayı, 70 bin metrekarelik devasa bir havuz, eğlence alanları, hobi evleri ve şehrimizin yöresel ürünlerinin sergileneceği Arasta Çarşısı var. Bazen duyuyoruz, ne yaptılar ki, kaç para harcadılar diye söylüyorlar. İddia değil bu bir gerçek, gelin görün, bugüne kadar böyle bir proje Türkiye’de yok” dedi.

Başkan Mahçiçek, sözlerinin devamında ise bir diğer projesi olan Baraj içi Su Tutucu Sedde Aksı hakkında bilgiler verdi.

Davetlilerin yeni yılını da tebrik eden Başkan Mahçiçek, “Ayrıca yeni girmiş olduğumuz 2023 yılında aileniz, çocuklarınız ve sevdiklerinizle beraber sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı bol kazançlar temenni ediyorum. Cenab-ı Hakk hiç birinize kaza bela vermesin İnşallah” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

Kahvaltı programı Başkan Mahçiçek’insoruları yanıtlamasıyla devam ederken, alan gezisinin ardından toplu hatıra fotoğrafları çekildi.

Başkan Mahçiçek’e, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serhat Gümüş de eşlik etti.

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Başkan MahçiçekExpo 2023 Ve 8 Yıllık Yatırımları Anlatmaya Devam Ediyor
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