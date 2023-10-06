Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’ü 14 Ekim’de açacağız

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kentte görev yapan basın mensuplarıyla belediye hizmet binasında bir araya geldi.

Başkan Mahçiçek, basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği programda EXPO 2023’ün açılış tarihine ilişkin müjdeler verdi.

“Toplumun her kesimine ayrı ayrı hitap edecek pek çok yatırımı hayata geçirdik”

2018 yılından bu yana EXPO 2023 Sergi Alanı’nın gelişimini anlatan video gösteriminin ardından konuşmasına başlayan Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın var olan güzelliklerini ortaya çıkarmak ve küresel bir marka şehir haline getirmek amacıyla birçok yatırımı alana kazandırdıklarını belirterek, “Biliyorsunuz 2016 yılında başlattığımız çalışmaların neticesinde 19 Eylül 2018 tarihinde İtalya’nın Padova kentinde düzenlenen Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH)’nin Genel Kurulu’nda oy birliği ile EXPO 2023’e ev sahipliği yapmaya hak kazandık. İlçemizin kuzeyinde yer alan ve tamamen bataklık olan 780 bin metrekarelik alanı, ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana teması çerçevesinde on binlerce kamyonla dolgu yaptık. Biz, Kahramanmaraş olarak EXPO 2023’e inandık ve başarılı olmak için gerekli çalışmaları büyük bir hassasiyetle yerine getirdik. Kadim Kahramanmaraş’ımızın var olan güzelliklerini ortaya çıkarmak ve küresel bir marka şehir haline getirmek amacıyla, çevreden alt yapıya, kültürden turizme, spordan enerjiye kadar birçok alanda modern tesisler başta olmak üzere toplumun her kesimine ayrı ayrı hitap edecek pek çok yatırımı hayata geçirdiğimizi ve çalışmalarını tamamladığımızı gururla ifade ediyorum” dedi.

“Depremzede insanlarımızın rehabilitasyonuiçin fırsat olarak gördük”

Önce pandemi ardından da deprem felaketiyle çok zor günler geçirdiklerini anlatan Mahçiçek, Sergi Alanı’nı depremzede insanlarınrehabiliteolarak yeniden mutlu ve neşeli sosyal hayatlarına dönebilmesi için fırsat olarak gördüklerini söyledi. Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “2019’un Kasım ayında başlayarak sadece Türkiye’yi değil, dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi, malumunuz olduğu üzere yaklaşık 2 yıl boyunca hayatı durma noktasına getirdi, EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki çalışmalarımızı az da olsa hafifletti. Virüsün etkilerinin azalmasıyla çalışmalarımıza yeniden başladık. Ne var ki bu kez Kahramanmaraş olarak 6 Şubat 2023’de yeryüzünde meydana gelen dünyanın en şiddetli deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. İnsanlarımızı, şehrimizi ve sokaklarımızı kaybetmenin üzüntüsünü millet olarak yaşadık ama hayat devam ediyordu. Yaşadığımız bu zorlu süreçte Sergi Alanımız, 30 bin depremzede vatandaşımızın barındığı can simidine dönüştü. Aynı zamanda EXPO 2023’ü, depremzede insanlarımızın rehabilite olarak yeniden mutlu ve neşeli sosyal hayatlarına dönebilmesi için fırsat olarak gördük.”

“EXPO 2023 Sergi Alanı’nı yüzde 100 oranında tamamladık”

EXPO 2023 Sergi Alanı’nı yüzde 100 oranında bitirdiklerini kaydeden Başkan Mahçiçek, “Geldiğimiz noktada 21 uluslararası katılımcı ülke pavilyonu ile belediyelerimiz ve kurumlarımızın 20 ulusal pavilyonu başta olmak üzere, alanın sürdürülebilirliğini sağlayan dünyanın ikisi bir arada ilk Uğurböceği ve Kelebek Bahçesi’ni, 70 bin metrekarelik Avrupa’nın en büyük Kristal Lagünü’nü, AIPH Yeşil Yaşam Deneyimleme ve İnovasyon Merkezi’ni, bitki heykellerini, hobi evlerini, yerel zanaatların sergileneceği Arasta Çarşısı’nı, Kültür ve Sanat Sokağı’nı, amfi tiyatro alanını ve nikah salonunu Onikişubat Belediyesi olarak yüzde 100 oranında tamamladık” ifadelerini kullandı.

“Tüm felaketlere rağmen ortaya muazzam bir proje çıkardık”

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin Kore’de gerçekleştirilen 75. Kongresi’nden kente müjdelerle döndüklerini dile getiren Başkan Mahçiçek, “Ben orada dedim ki, ‘Biz bir mucizeyi gerçekleştirdik, bütün bu olumsuzluklara rağmen bir ilçe belediyesi olarak mucizeyi gerçekleştirdik. Ben bile gezdiğim zaman nasıl yaptık diye düşünüyorum. Tüm bunlar bir ilçe belediyesinin yapacağı şeyler değil. Devasa bir dünya projesi yapmışız ama devletten bir lira bile almamışız. Adamlara anlattım, tüm felaketlere rağmen ortaya muazzam bir proje çıkarmışız. Kahramanmaraş’ın yıkımını gösterdim, bakın bu yıkımlara rağmen biz bunları yaptık, çok fazla ötelemeyin dedim. Toplandılar ve bize de 14-22 Ekim tarihleri arasında herhangi bir günde açabilirsiniz dediler. Biz de 14 Ekim’i kararlaştırdık. Dün Ankara’daydım, milletvekillerimizle görüşmeler yaptık. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruyla Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde düzenleyeceğimiz Uluslararası EXPO 2023’ün açılışını 14 Ekim’de gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız programları dolayısıyla maalesef gelemiyor ancak Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz ile Tarım ve Orman Bakanımız Sn. İbrahim Yumaklı da açılışımıza katılarak bizleri onurlandıracak.Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere geçmişten bugüne EXPO 2023’e destek veren herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızı 14 Ekim’de açılışımıza davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Şehrimizin güçlü, dinamik ve üreten şehir vizyonunu gelecek nesillere aktaracağız”

Kahramanmaraşlı hemşerilerini ve yerli yabancı tüm misafirleri EXPO 2023’ü ve kenti keşfetmeye davet eden Başkan Mahçiçek, konuşmasına şu şekilde devam etti, “Altını tekrarla çizmemiz gerekir ki EXPO 2023’le, Kahramanmaraş’ımızın başta muhteşem doğası olmak üzere, kültürünü, turizmini, damakları çatlatan yöresel lezzetlerini ve en önemlisi ekonomisini küresel düzlemde tanıtma fırsatı bulacak, şehrimizin güçlü, dinamik ve üreten şehir vizyonunu gelecek nesillere aktaracağız.Bu noktada şehrimizin geleceğini doğrudan şekillendirecek EXPO 2023’e topyekûn sahip çıkmalıyız. Tüm hemşerilerim başta olmak üzere yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi Kahramanmaraş’ımızı ve EXPO 2023’ü keşfetmeye bekliyorum. Bu vesileyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz anne-baba, kardeş, akraba ve dostlarımızın kısacası tüm kardeşlerimizin acısıyla içimizin buruk olduğunu belirtiyor, vefat eden tüm deprem şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Uzuv kaybı sebebiyle halen tedavi gören kardeşlerimize de Cenab-ı Hakk’dan acil şifalar diliyorum.”

Basın toplantısı soru-cevap ile devam etti.