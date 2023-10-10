Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da...
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı:...
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...

Başkan Mahçiçek; “Expo 2023’ün ekonomik kazanımlarından en büyük payı esnaflarımız alacak”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’nun öncülüğündeki esnaf ve sanatkâr odalarının başkan ve üyelerini EXPO 2023 Sergi Alanımızda ağırladı. Projelerde gelinen son noktayı anlatan Başkan Mahçiçek, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kente sağlayacağı ekonomik hareketlilikten en büyük payı esnafların alacağını söyledi.

Başkan Mahçiçek; “Expo 2023’ün ekonomik kazanımlarından en büyük payı esnaflarımız alacak”

Başkan Mahçiçek; “Expo 2023’ün ekonomik kazanımlarından en büyük payı esnaflarımız alacak”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’nun öncülüğündeki esnaf ve sanatkâr odalarının başkan ve üyelerini EXPO 2023 Sergi Alanımızda ağırladı. Projelerde gelinen son noktayı anlatan Başkan Mahçiçek, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kente sağlayacağı ekonomik hareketlilikten en büyük payı esnafların alacağını söyledi.

10 Ekim 2023 Salı 17:12

EXPO 2023 Buluşmaları kapsamında kentin tüm kesimlerini Sergi Alanı’nda ağırlayarak yaptıkları çalışmaları yerinde gösteren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bu kez ise Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’nun öncülüğündeki esnaf ve sanatkar odalarının başkan ve üyeleriyle bir araya geldi.

EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda düzenlenen programa esnaf oda başkanları ve üyeler yoğun ilgi gösterirken, Başkan Mahçiçek misafirlerini tek tek karşılayarak sohbet etti.

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem’in katıldığı programda kahvaltının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

“Yapması Başkanımızdan, sahip çıkması da bizden”

Burada bir selamlama konuşması yapan Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Başkan Mahçiçek’ten övgüyle bahsederek teşekkür ve başarı dileklerini iletti. Esnaflar olarak EXPO 2023’e sahip çıkacaklarını kaydeden Kuybu, “Kahramanmaraş’ımızdaki esnaf odalarımızın başkanları ve esnaf kardeşlerimizle bugün Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’in davetiyle EXPO 2023 Sergi Alanı’na geldik. Başkanımız ve belediyemiz önemli bir işi başarmış. Yapması ondan, sahip çıkması da bizden. Birçok arkadaşım şahittir, her zaman söylerim. İlimizin en cesaretli siyasetçisi Hanefi Mahçiçek’tir. Buna defalarca tanık oldum. Memleketin ve esnafın hayrına inisiyatif de alır, faydalı da olur. Hepinizin adına başkanımıza teşekkür ediyor, görevlerinin ve hizmetlerinin devamını diliyorum” dedi.

“Kadim Kahramanmaraş’ımızın tanınma eksikliğini giderelim istedik”

Kuybu’nun ardından söz alan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın değerlerine dikkat çekerek, tanıtım eksikliğine değindi. Başkan Mahçiçek, “Dışarıdan duyuyorsunuz EXPO 2023 diye ama neler yapılmış, hangi projeler var hep birlikte görelim istedik. Arkadaşlar Kahramanmaraş gerçekten güzel bir memleket. Tabiatıyla, insanlarıyla, geçmişiyle, geleceğiyle çok güzel bir şehrimiz var ama bizim bir eksiğimiz var. Nedir o? Tanıtım. Her şeyimiz var, mesela diyoruz ki Edebiyatın Başkenti, İstiklalin başkenti. Gerçekten de Kahramanmaraş istiklalin başkentidir, çünkü Kurtuluş Savaşı, Kahramanmaraş’tan başlamıştır.Diyoruz ki; Kahramanmaraş’ın çok muazzam bir sanayisi var, 500’ün üzerinde fabrikası var. Mesela kuyumculukta Türkiye ikincisiyiz değil mi? Ayrıca Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini, dokumanın yüzde 17’sini, çelik eşyanın yüzde 64’ünü, enerjinin yüzde 12’sini Kahramanmaraş üretiyor ama ‘Kahramanmaraş nerede?’ derseniz kimse bilmiyor. Türkiye’nin yüzde 99’u Kahramanmaraş’ın Akdeniz bölgesinde olduğunu bile maalesefbilmiyor. Kadim bir paylaşım kenti olan Kahramanmaraş’ın tanınma eksikliğini giderelim istedik. Bir proje üretelim ki hem ulusal hem de uluslararası boyutu olsun dedik. İşte EXPO,bu hedeflerimize uyan çok önemli bir projeydi ve çalışmalara başladık. Hem milyonlarca insana ülkenizi ve şehrinizi tanıtıyorsunuz hem de memleketin değerlerini ortaya çıkarıyorsunuz. Biz bu organizasyona 2018 yılında talip olduk, ‘bunu biz yaparız’ dedik. Ülkelere gittik geldik, hedeflerimizi anlattık, lobi çalışmaları yaptık. Bizimle beraber İzmir gibi dünyanın birçok önemli devletinden şehirlerde başvurdu ama biz aldık. AIPH’in Genel Kurulu’nda İtalya’da yapılan toplantıda oy birliğiyle Kahramanmaraş’ta düzenlenmesini kabul ettiler” ifadelerini kullandı.

“Toplumumuzun her kesimini ilgilendiren projeleri alana kazandırdık”

EXPO 2023 Sergi Alanı’nın 780 bin metrekarelik devasa bir alana sahip olduğunu belirterek içerisindeki projelerini anlatan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Burası bizim tabirimizle zibillikti, bir başka ifadeyle bataklıktı. On birlerce kamyonla malzeme taşıdık ve doldurduk. Sonra ODTÜ’deki hocalarla çalıştık ve projelerimizi geliştirdik. Bakın şuan Arasta Çarşısı’ndayız. Kahramanmaraş’ımızın yöresel ürünlerinin tanıtıldığı ve satıldığı iş yerleri yaptık ve bir kısmını esnaf odalarımıza tahsis ettik. Ayrıca sanatsal çalışmaların da yapılacağı yerler oluşturduk. Toplumumuzun her kesimini ilgilendiren projeleri alana kazandırdık. Projelerimiz hem bu alanın sürekliliğini sağlayacak hem de proje vasıtasıyla turizmine dev bir katkı sunacak ve her yıl en az 1 milyon insan gelecek. Ayrıca bir de turizm koridoru oluşturacağız. Diyelim ki Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’de Zeugma, bizde Germanicia ve EXPO, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya. Turizm şirketleriyle anlaşacağız.”

“Tüm bu çalışmaları bir ilçe belediyesi yaptı”

Kahramanmaraş’ın EXPO 2023 gibi özel projelere ihtiyacının olduğunu kaydeden Başkan Mahçiçek, “Dışarıdan oturarak konuşmak kolay. Gelin yapın da görelim. Şu devasa 780 bin metrekarelik alanda devletin 1 TL’si yok. Hepsini bu ilçe belediyesi yaptı. Bu belediyenin de sigorta ve vergi borcu da yok. Arkadaşlar yapacağız, başka çaresi yok. Bu memleketi hem Türkiye genelinde hem farklı ülkelerde tanıtacağız. Bakın 23 ülke katılacak EXPO 2023’e. Önceden tek tek geldiler, her gelen ülke temsilcisini de Ticaret ve Sanayi Odası’na götürdük. Belki ortak yatırım yapar iş adamlarımız diye çabaladık” dedi.

“EXPO 2023’e sahip çıkacak ve değerlerimizi marka haline getireceğiz”

Deprem felaketinin ardından EXPO 2023’ü neden iptal etmediklerini de anlatan Başkan Mahçiçek, “Biz büyük felaketler yaşadık. Önce pandemi, ardından deprem. Diyebilirdik ki bunu öteleyelim, önümüzdeki sene açalım. Biz şöyle düşündük; deprem felaketiyle yıkılmışız, bu depremzede halkımızın bir rehabilitasyona ihtiyacı var, çocuklarıyla gelip nefes alabilecekleri ve yürüyüş yapabilecekleri bir alan olsun dedik. 3 ay boyunca etkinlikler yapacağız ama burada ağır başlı ve dikkatli olacağız. Deprem oldu derdik, yerimizde oturabilirdik arkadaşlar. Ama oturarak bir şey olmaz. Çalışırsanız da belediyeler hep göz önündedir illaki bir şeyler söylerler ama geçmişine rahmet diyenler de olacaktır. Bundan eminiz. Bugün bizleri onurlandırdınız hepinize çok teşekkür ediyorum. Esnaflarımızla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, EXPO 2023’e sahip çıkacak ve değerlerimizi marka haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

“EXPO 2023, Kahramanmaraş’ımızın üzerindeki toz bulutunu kaldırmak için bir fırsat”

Programda son olarak söz alan Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem de EXPO 2023’ün sanayi, ticaret ve tanıtım anlamında kente çok ciddi katkılar sunacağını dile getirerek, “Başkanımız çok güzel hedeflerden bahsetti. EXPO 2023’ün ilçemize ve şehrimize sanayi, ticaret ve tanıtım anlamında çok ciddi katkılar sunacağını düşünüyoruz. Şehrimiz bir deprem felaketi atlattı, depremin yaralarını sarmak için sayın Bakanımızın talimatıyla Kahramanmaraş’ı eski haline değil de, eski halinden daha güzel hale getirebilmek için çalışıyoruz. İnşallah EXPO 2023, Kahramanmaraş’ımızın üzerindeki toz bulutunu kaldırmak için ciddi katkı sağlayacaktır. Çok güzel imkânlarımız var, bunları kullanmak ve tanıtmak için önemli bir fırsat olacak EXPO 2023. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek, misafirleriyle birlikte EXPO 2023 Sergi Alanı için temin edilen gezi araçlarına binerek tüm projelerde gelinen son noktayı yerinde anlattı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek; “Expo 2023’ün Ekonomik Kazanımlarından En Büyük Payı Esnaflarımız Alacak”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ’den 5 bilim insanı ‘dünyanın en etkili bilim insanları’ listesinde
KSÜ’den 5 bilim insanı ‘dünyanın en etkili bilim insanları’ listesinde
Kahramanmaraş’ın Yeni Cazibe Merkezi; Expo 2023 Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi
Kahramanmaraş’ın Yeni Cazibe Merkezi; Expo 2023 Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi
Kahramanmaraş Filistin için yürüdü
Kahramanmaraş Filistin için yürüdü
Kahramanmaraş’ta yoğurt kabında kaçak silah operasyonu
Kahramanmaraş’ta yoğurt kabında kaçak silah operasyonu
Amsterdam Gezisinin Düşündürdükleri
Amsterdam Gezisinin Düşündürdükleri

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber