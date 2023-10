Başkan Mahçiçek; “Expo 2023’ün ekonomik kazanımlarından en büyük payı esnaflarımız alacak”

EXPO 2023 Buluşmaları kapsamında kentin tüm kesimlerini Sergi Alanı’nda ağırlayarak yaptıkları çalışmaları yerinde gösteren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bu kez ise Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’nun öncülüğündeki esnaf ve sanatkar odalarının başkan ve üyeleriyle bir araya geldi.

EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda düzenlenen programa esnaf oda başkanları ve üyeler yoğun ilgi gösterirken, Başkan Mahçiçek misafirlerini tek tek karşılayarak sohbet etti.

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem’in katıldığı programda kahvaltının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

“Yapması Başkanımızdan, sahip çıkması da bizden”

Burada bir selamlama konuşması yapan Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Başkan Mahçiçek’ten övgüyle bahsederek teşekkür ve başarı dileklerini iletti. Esnaflar olarak EXPO 2023’e sahip çıkacaklarını kaydeden Kuybu, “Kahramanmaraş’ımızdaki esnaf odalarımızın başkanları ve esnaf kardeşlerimizle bugün Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’in davetiyle EXPO 2023 Sergi Alanı’na geldik. Başkanımız ve belediyemiz önemli bir işi başarmış. Yapması ondan, sahip çıkması da bizden. Birçok arkadaşım şahittir, her zaman söylerim. İlimizin en cesaretli siyasetçisi Hanefi Mahçiçek’tir. Buna defalarca tanık oldum. Memleketin ve esnafın hayrına inisiyatif de alır, faydalı da olur. Hepinizin adına başkanımıza teşekkür ediyor, görevlerinin ve hizmetlerinin devamını diliyorum” dedi.

“Kadim Kahramanmaraş’ımızın tanınma eksikliğini giderelim istedik”

Kuybu’nun ardından söz alan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın değerlerine dikkat çekerek, tanıtım eksikliğine değindi. Başkan Mahçiçek, “Dışarıdan duyuyorsunuz EXPO 2023 diye ama neler yapılmış, hangi projeler var hep birlikte görelim istedik. Arkadaşlar Kahramanmaraş gerçekten güzel bir memleket. Tabiatıyla, insanlarıyla, geçmişiyle, geleceğiyle çok güzel bir şehrimiz var ama bizim bir eksiğimiz var. Nedir o? Tanıtım. Her şeyimiz var, mesela diyoruz ki Edebiyatın Başkenti, İstiklalin başkenti. Gerçekten de Kahramanmaraş istiklalin başkentidir, çünkü Kurtuluş Savaşı, Kahramanmaraş’tan başlamıştır.Diyoruz ki; Kahramanmaraş’ın çok muazzam bir sanayisi var, 500’ün üzerinde fabrikası var. Mesela kuyumculukta Türkiye ikincisiyiz değil mi? Ayrıca Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini, dokumanın yüzde 17’sini, çelik eşyanın yüzde 64’ünü, enerjinin yüzde 12’sini Kahramanmaraş üretiyor ama ‘Kahramanmaraş nerede?’ derseniz kimse bilmiyor. Türkiye’nin yüzde 99’u Kahramanmaraş’ın Akdeniz bölgesinde olduğunu bile maalesefbilmiyor. Kadim bir paylaşım kenti olan Kahramanmaraş’ın tanınma eksikliğini giderelim istedik. Bir proje üretelim ki hem ulusal hem de uluslararası boyutu olsun dedik. İşte EXPO,bu hedeflerimize uyan çok önemli bir projeydi ve çalışmalara başladık. Hem milyonlarca insana ülkenizi ve şehrinizi tanıtıyorsunuz hem de memleketin değerlerini ortaya çıkarıyorsunuz. Biz bu organizasyona 2018 yılında talip olduk, ‘bunu biz yaparız’ dedik. Ülkelere gittik geldik, hedeflerimizi anlattık, lobi çalışmaları yaptık. Bizimle beraber İzmir gibi dünyanın birçok önemli devletinden şehirlerde başvurdu ama biz aldık. AIPH’in Genel Kurulu’nda İtalya’da yapılan toplantıda oy birliğiyle Kahramanmaraş’ta düzenlenmesini kabul ettiler” ifadelerini kullandı.

“Toplumumuzun her kesimini ilgilendiren projeleri alana kazandırdık”

EXPO 2023 Sergi Alanı’nın 780 bin metrekarelik devasa bir alana sahip olduğunu belirterek içerisindeki projelerini anlatan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti, “Burası bizim tabirimizle zibillikti, bir başka ifadeyle bataklıktı. On birlerce kamyonla malzeme taşıdık ve doldurduk. Sonra ODTÜ’deki hocalarla çalıştık ve projelerimizi geliştirdik. Bakın şuan Arasta Çarşısı’ndayız. Kahramanmaraş’ımızın yöresel ürünlerinin tanıtıldığı ve satıldığı iş yerleri yaptık ve bir kısmını esnaf odalarımıza tahsis ettik. Ayrıca sanatsal çalışmaların da yapılacağı yerler oluşturduk. Toplumumuzun her kesimini ilgilendiren projeleri alana kazandırdık. Projelerimiz hem bu alanın sürekliliğini sağlayacak hem de proje vasıtasıyla turizmine dev bir katkı sunacak ve her yıl en az 1 milyon insan gelecek. Ayrıca bir de turizm koridoru oluşturacağız. Diyelim ki Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’de Zeugma, bizde Germanicia ve EXPO, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya. Turizm şirketleriyle anlaşacağız.”

“Tüm bu çalışmaları bir ilçe belediyesi yaptı”

Kahramanmaraş’ın EXPO 2023 gibi özel projelere ihtiyacının olduğunu kaydeden Başkan Mahçiçek, “Dışarıdan oturarak konuşmak kolay. Gelin yapın da görelim. Şu devasa 780 bin metrekarelik alanda devletin 1 TL’si yok. Hepsini bu ilçe belediyesi yaptı. Bu belediyenin de sigorta ve vergi borcu da yok. Arkadaşlar yapacağız, başka çaresi yok. Bu memleketi hem Türkiye genelinde hem farklı ülkelerde tanıtacağız. Bakın 23 ülke katılacak EXPO 2023’e. Önceden tek tek geldiler, her gelen ülke temsilcisini de Ticaret ve Sanayi Odası’na götürdük. Belki ortak yatırım yapar iş adamlarımız diye çabaladık” dedi.

“EXPO 2023’e sahip çıkacak ve değerlerimizi marka haline getireceğiz”

Deprem felaketinin ardından EXPO 2023’ü neden iptal etmediklerini de anlatan Başkan Mahçiçek, “Biz büyük felaketler yaşadık. Önce pandemi, ardından deprem. Diyebilirdik ki bunu öteleyelim, önümüzdeki sene açalım. Biz şöyle düşündük; deprem felaketiyle yıkılmışız, bu depremzede halkımızın bir rehabilitasyona ihtiyacı var, çocuklarıyla gelip nefes alabilecekleri ve yürüyüş yapabilecekleri bir alan olsun dedik. 3 ay boyunca etkinlikler yapacağız ama burada ağır başlı ve dikkatli olacağız. Deprem oldu derdik, yerimizde oturabilirdik arkadaşlar. Ama oturarak bir şey olmaz. Çalışırsanız da belediyeler hep göz önündedir illaki bir şeyler söylerler ama geçmişine rahmet diyenler de olacaktır. Bundan eminiz. Bugün bizleri onurlandırdınız hepinize çok teşekkür ediyorum. Esnaflarımızla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, EXPO 2023’e sahip çıkacak ve değerlerimizi marka haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

“EXPO 2023, Kahramanmaraş’ımızın üzerindeki toz bulutunu kaldırmak için bir fırsat”

Programda son olarak söz alan Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem de EXPO 2023’ün sanayi, ticaret ve tanıtım anlamında kente çok ciddi katkılar sunacağını dile getirerek, “Başkanımız çok güzel hedeflerden bahsetti. EXPO 2023’ün ilçemize ve şehrimize sanayi, ticaret ve tanıtım anlamında çok ciddi katkılar sunacağını düşünüyoruz. Şehrimiz bir deprem felaketi atlattı, depremin yaralarını sarmak için sayın Bakanımızın talimatıyla Kahramanmaraş’ı eski haline değil de, eski halinden daha güzel hale getirebilmek için çalışıyoruz. İnşallah EXPO 2023, Kahramanmaraş’ımızın üzerindeki toz bulutunu kaldırmak için ciddi katkı sağlayacaktır. Çok güzel imkânlarımız var, bunları kullanmak ve tanıtmak için önemli bir fırsat olacak EXPO 2023. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek, misafirleriyle birlikte EXPO 2023 Sergi Alanı için temin edilen gezi araçlarına binerek tüm projelerde gelinen son noktayı yerinde anlattı.