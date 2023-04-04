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Başkan Mahçiçek, Fatmalı Mahallesi’ndeki Vatandaşlarla İftarda Buluştu

Gönül belediyeciliği çerçevesinde vatandaşların mutluluğu ve huzurunu yönetim anlayışının ilk sıralarına koyan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ramazan ayının 12’nci iftarında Fatmalı Mahallesi halkıyla buluştu.

Başkan Mahçiçek, Fatmalı Mahallesi’ndeki Vatandaşlarla İftarda Buluştu

Başkan Mahçiçek, Fatmalı Mahallesi’ndeki Vatandaşlarla İftarda Buluştu

Gönül belediyeciliği çerçevesinde vatandaşların mutluluğu ve huzurunu yönetim anlayışının ilk sıralarına koyan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ramazan ayının 12’nci iftarında Fatmalı Mahallesi halkıyla buluştu.

04 Nisan 2023 Salı 10:24

Bir taraftan ‘Asrın Felaketi’ depremlerin yaralarını sarmak için 7/24 mesai harcayan, diğer taraftan da afetzedelerin yanında olarak gönülleri kazanan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine uygun iftar programları düzenlemeye devam ediyor.

Onikişubat Belediyesi, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi hasletleri de içinde barındıran Ramazan ayının 12’inci gününde 2 bin 500’den fazla Fatmalı Mahallesi sakinine iftar yemeği ikram etti.

İftar programına AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile gelen Başkan Hanefi Mahçiçek, tüm masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

İftar programı, Türkiye’nin alanında önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci’nin söyleşisiyle başladı.

“Birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı’na kavuşmak dileğiyle”

Senai Demirci’nin konuşmasının ardından vatandaşları selamlayan Başkan Mahçiçek, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, yaralılara acil şifalar diledi.

Başkan Mahçiçek, “Büyük bir afet yaşadık maalesef. Bir kısım kardeşlerimiz yakınlarını kaybetti, sevdiği insanları kaybetti. Ebedi aleme göç eden bütün deprem şehitlerimize Cenab-ı Hakk’dan rahmet diliyoruz. Yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyoruz. Bu akşam bizlerle beraber oldunuz, soframızı paylaştınız, bizleri onurlandırdınız. İnşallah Cenab-ı Hakk nasip eder, böyle mübarek günlerde tekrar bir arada oluruz, soframızı paylaşırız. Bizleri yalnız bırakmayıp, soframızı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif; milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı’na kavuştursun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

İftarın ardından çocuklar ise Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, çeşitli oyuncaklar, pamuk şeker, patlamış mısır dağıtımının yanı sıra yüz boyama etkinliğiyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Programın sonunda sahur için kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

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