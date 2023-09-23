Başkan Mahçiçek; İlçe Teşkilatlarıyla Expo 2023 Sergi Alanında Bir Araya Geldi

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda düzenlenen ‘İlçe Teşkilatları Buluşması’na Başkan Mahçiçek’in yanı sıra Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe, kadın ve gençlik kolları başkanları ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı. Afşin, Göksun ve Andırın İlçe teşkilatlarının tam kadro olarak katıldığı kahvaltı programındateşkilat mensuplarını tek tek karşılayarak sohbet eden Başkan Mahçiçek, birlikte yapılankahvaltı sonrası şöyle konuştu.

“Son 5 yılda dünyamızda ve ülkemizde zor hadiseler yaşadık. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremi sonrası çok acı tablolarla karşı karşıya kaldık. Çok kayıplarımız oldu. Vefat eden deprem şehitlerimize rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Görüyorum ki büyük bir katılım var ilçelerimizden. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum.

Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen yılmadık ve biz çalışmaya devam ettik. 23 Nisan tarihinde açacağımız EXPO’muz maalesef deprem sebebiyle gerçekleşemedi. Elimizden gelenin daha fazlasını yaparak, gayret ederek çalıştık ve AIPH’in 75. Yıllık kongresinde alınan karar doğrultusunda 14-22 Ekim tarihleri arasında açılışını yapmaya karar verdik.

Kahramanmaraş her şeyiyle eşsiz bir memleket. Edebiyatın başkenti, istiklal mücadelemizin fitilinin ateşlendiği yer. Doğasıyla, tarihiyle, coğrafyasıyla, yemek kültürüyle, sanayisiyle ülkemizin önde gelen şehirlerinden. Ülkemizde çelik üretiminden ipliğe, çimentoya kadar hatırı sayılır yüzdelik dilimlerde bulunmakta. Biz bu güzel memleketi nasıl daha iyi canlandırır ve katkı sunarız diye düşünürek yola çıktık ve bugünlere geldik.

Gördüğünüz üzere burası ilk yapılırken de başkanlarımla gezmiştik. Şimdi 70 bin m² büyüklüğünde bir lagün gölümüz, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçemiz, Arasta Çarşımız, Doğa Okulumuz, daha çok ziyaretçi alsın diye Nikah Sarayımız ve Hobi Bahçelerimiz var. Baraja bir marina inşa edeceğiz, hemen karşı kıyıya 2 katlı yapacağımız villa kentle şehrimizin silüetini daha estetik hale getireceğiz. Nereden nereye geldik.

Biz bu alana donatı eklerken sadece fuar zamanı değil, yılın her günü kullanılsın istedik. Yatırımlarımız uzun yıllar vatandaşlarımıza hizmet etsin, insanımız buralardan faydalansın istedik.

14 Ekim’de kapılarımızı açacağız inşallah. Fuar zamanı birçok ülke bahçesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz olacak. Kahramanmaraşımız bu projenin katkısıyla daha çabuk ayağa kalkacak ve daha iyiye dönüşecek.

Birazdan birlikte alanımızı gezeceğiz, tekrardan teşriflerinizden dolayı hepinizde teşekkür ediyorum.”

İlçe Başkanları Expo 2023 projesini yapıyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve, “başka şehirlere gider neden bu memleketimizde yok diye hayıflanırdık. Ama görüyoruz ki başkanımız tabiri caizse denizi bile Kahramanmaraş’a getirmiş. Bundan sonra çocuklarımızı başka şehirlere değil şehir merkezimize getireceğiz. Hanefi Başkanıma bu güzel projeden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştular.

Başkan Mahçiçek, teşkilat mensuplarına alanı gezdirdi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program sonlandı.