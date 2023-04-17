Başkan Mahçiçek Ilıca’da gönüllere dokundu

Onikişubat Belediyesi’nin Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğünde geleneksel hale getirdiği iftar programları, bu Ramazan ayında da büyük bir hassasiyetle düzenleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla buruk bir şekilde geçen iftar programlarının 26’ncısı, şifa dolu sıcak suyuyla sağlık ve jeotermal turizmin bölgedeki parlayan yıldızı olan Ilıca Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Başkan Mahçiçek, Ilıca’nın tam ortasındaki Vali Saim ÇoturKaplıcası’nın olduğu sokağa kurulan iftar sofrasıyla, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi hasletlerle ‘Asrın Felaketi’ depremlerin yaralarını sarmayı hedefledi.

İftar programına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile gelen Başkan Hanefi Mahçiçek, tüm masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

İftar programı, Türkiye’nin alanında önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci’nin söyleşisiyle başladı.

“Bu sıkıntıları da hep beraber birlik içerisinde aşacağız”

İftar programında vatandaşlara seslenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, vefat edenleri rahmetle andı. Türkiye’nin deprem yaralarını saracak güce sahip olduğunu vurgulayan Başkan Mahçiçek, sözlerine şu şekilde devam etti; “Kahramanmaraş ve Türkiye olarak depremler sebebiyle sıkıntılı günlerden geçiyoruz maalesef ama hayat da devam ediyor. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Allah hepsine rahmetiyle muamele etsin. Bir kısım arkadaşlarımız da yaralandı, Cenab-ı Hakk onlara da acil şifalar versin İnşallah. Geçmiş dönemlerdeki gibi değiliz. Bu ülke artık büyük bir ülke. Bu ülke artık güçlü bir ülke. Böyle büyük bir ülke, bu sıkıntıları da hep beraber birlik içerisinde aşar. Vefat edenleri getirme imkanımız yok ama gerisini bu ülke yapar. Başta hanım kardeşlerimiz olmak üzere, beyefendiler ve yavrularımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz, hepinizin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. Arkasından Ramazan Bayramı gelecek, şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyor, hayırlı bayramlar diliyorum. Bu akşam bizlerle beraber oldunuz, soframızı paylaştınız, bizleri onurlandırdınız. Hepinize gönülden, yürekten teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yemek duasıyladevam etti.

İftarın ardından çocuklar ise Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, çeşitli oyuncaklar, pamuk şeker, patlamış mısır dağıtımının yanı sıra yüz boyama etkinliğiyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Başkan Mahçiçek, programın ardından Vali Saim ÇoturKaplıcası’nda incelemelerde bulunurken, muhtarlar, mahalle başkanları ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.