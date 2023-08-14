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Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan atılan AK Parti’miz 22 yaşında”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti’nin 22’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Erdemliler Hareketi olan AK Parti’mizin temellerinin; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Kahramanmaraş’ta atılmış olmasının ve o anlara şahitlik yapmanın mutluluk ve onurunu bir madalya gibi göğsümde taşıyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti çatısı altında yürüttüğümüz Türkiye’ye hizmet mücadelemizin 22’nci yıl dönümünü kutluyorum. El ele, gönül gönüle, çok çalışarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz” dedi.

Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan atılan AK Parti’miz 22 yaşında”

Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan atılan AK Parti’miz 22 yaşında”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti’nin 22’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Erdemliler Hareketi olan AK Parti’mizin temellerinin; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Kahramanmaraş’ta atılmış olmasının ve o anlara şahitlik yapmanın mutluluk ve onurunu bir madalya gibi göğsümde taşıyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti çatısı altında yürüttüğümüz Türkiye’ye hizmet mücadelemizin 22’nci yıl dönümünü kutluyorum. El ele, gönül gönüle, çok çalışarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz” dedi.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:56

AK Parti’nin 22’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 14 Ağustos 2001’den itibaren Türkiye’de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir dönemi başladığını ve siyasi tarihin dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş’ın, AK Parti’nin temellerinin atıldığı şehirlerin başında geldiğini ve o dönemde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığının başladığını aktaran Başkan Mahçiçek, o anlara şahitlik yapmanın gurur ve onurunu adeta bir madalya gibi ömür boyu göğsünde taşıyacağını söyledi.

“AK Parti’mizin ilk kıvılcımı Kahramanmaraş’tandır”

AK Parti’nin, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiği icraatlarla hizmet çıtasını sürekli yükselterek Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş bir başarı hikâyesi yazdığını belirten Başkan Mahçiçek, mesajında, AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001’in Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olduğunu, 22 yıl önce ‘Her şey Türkiye için’ diyerek yola çıkan AK Parti’nin, Türk siyasi hayatına değer kattığını belirtti.

Kuruluş amacı halka ve millete hizmet etmek olan AK Parti’nin milletin partisi olarak milletle büyüdüğünü ifade eden Mahçiçek, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemize ve milletimize hizmet etmek için yola çıkan ‘Erdemliler Hareketi’, bugün 22 yaşına girmiş bulunuyor. 22 yıl önce Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin temellerini atmak için bir yola çıkmış ve kentimizi ziyaret etmişti. Kahramanmaraş Belediye Başkanı olarak kendilerini karşıladık ve misafir ettik. Ortada henüz parti bile olmamasına rağmen Cumhurbaşkanımızı Yeşilgöz’de binlerce insanın katıldığı bir programla ağırlamıştık. Bu anlamda Kahramanmaraş, gerçekten önder bir memleket. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı’nda ilk kıvılcımı başlatmışsa, AK Parti’mizin de ilk kıvılcımı Kahramanmaraş’tandır. İşte o andan itibaren bu kutlu yolculuğun bir mensubu olduk.

“Milletimiz ile omuz omuza hareket ederek, inanç ve azimle hedeflerimize yürüyeceğiz”

AK Parti, kurulduğu günden bu yana kendisini millete adamış AK kadrolarıyla ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atmıştır. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ülkemizi kalkındırmanın, milletimizi daha iyi hizmetlerle buluşturmanın mücadelesi içinde olmuştur. Bunu yaparken en büyük destekçimiz; Sıkı bir ilişki kurduğumuz milletimiz ve bir aile birlikteliğinde olduğu gibi aynı hedef doğrultusunda çalıştığımız teşkilatlarımızdır. AK Parti teşkilatı olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu hedefler doğrultusunda tüm engellemelere ve zorluklara rağmen hedeflerimize ulaşacağımızdan şüphemiz yoktur. Bunda en büyük pay tabii ki hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve ona inanan, onun davasını davası olarak gören aziz milletimizdedir. Milletimizin AK Parti’ye olan desteği, ülkemizin istiklal ve istikbaline verdiği destekle doğru orantılıdır. İşte bu sebepten dolayı milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüyeceğiz.

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuzdan asla dönmeyeceğiz”

Milletimizden aldığımız destekle Türkiye; ekonomisiyle, demokrasi anlayışıyla, hür inanç ve ruhuyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındaki yerini alacaktır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti mensupları olarak bizde, bu inanç, kararlılık, çalışma azmi, gayret; milletimizde gücümüze güç katan bu büyük destek oldukça yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Gece gündüz demeden hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda önce millet, önce memleket diyerek hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarımızın her kademesinde görev yapan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş teşkilatımızda görev yapmış, bugün aramızda bulunmayan, ahirete irtihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. AK Parti’yi kurarak tarihe düşülen notlarda bizim de katkımızın olmasını sağlayan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum. Partimizin 22’inci kuruluş yıl dönümünün teşkilatlarımıza ve desteğini artırarak devam ettiren aziz milletimize, ülkemize ve tüm dünya insanlığına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Cenab-ı Hakk’dan Cumhurbaşkanımıza sağlıklı uzun ömürler dilerken, aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, bu kutlu yolda partimize nice yıllar diliyorum.”

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Başkan Mahçiçek; “İlk Kıvılcımı Kahramanmaraş’tan Atılan AK Parti’miz 22 Yaşında”
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