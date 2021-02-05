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Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Ünvandır

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Maraş’ta yapılan milli mücadelenin neticesinde şehre ‘Kahraman’ ünvanı verilmesinin yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek şu ifadelere yer verdi.

Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Ünvandır

Başkan Mahçiçek, Kahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Ünvandır

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Maraş’ta yapılan milli mücadelenin neticesinde şehre ‘Kahraman’ ünvanı verilmesinin yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek şu ifadelere yer verdi.

05 Şubat 2021 Cuma 17:11
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“TBMM’nin 7 Şubat 1973 tarihinde şehrimize verdiği ‘Kahraman’ ünvanı, tüm şehrimizin fedakarlığı ve mücadelesinin neticesinde elde edilen bir ünvandır.

Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra herkesin takdirini toplayan bu şehre bir yazı gönderilmiş ve mücadeleye katılanların isminin bulunduğu bir liste istenmiştir. Şehrin önde gelenlerinin yaptığı toplantılar neticesinde bir isim veremeyeceklerini, milli mücadeleye katılmayan tek bir ferdin dahi olmadığı cevabını Gazi Meclis’e göndermişlerdir. Bunun üzerine tek bir ferde değil, şehre İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılmış ve şehrimiz 5 Nisan 1925 tarihinde İstiklal Madalyası’nı almıştır. 7 Şubat 1973 tarihinde de Meclis kararı ile bu şehre ‘Kahramanlık’ unvanı verilmiştir.

Vatanı uğrunda can vermiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorıum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan MahçiçekKahramanlık Şehrimizin Hak Ettiği Bir Ünvandır
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