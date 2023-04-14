Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ı yeniden inşa edecek, model ve örnek bir memleket yapacağız”

Bir taraftan ‘Asrın Felaketi’ depremlerin yaralarını sarmak için 7/24 mesai harcayan, diğer taraftan da afetzedelerin yanında olarak gönülleri kazanan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine uygun iftar programları düzenlemeye devam ediyor.

Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayının 22’inci gününde hizmet ve yatırımların vatandaşlara anlatılmasında büyük bir rol üstlenen basın mensuplarını bir araya getirdi.

Başkan Mahçiçek’in ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Tuba Köksal’ın yanı sıra kentte görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Mahçiçek, program öncesinde tüm masaları tek tek dolaşarak, basın mensuplarının Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.İftar programı, Türkiye’nin alanında önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci’nin söyleşisi ve duasıyla başladı.

“Bu memleketi yeniden inşa edecek, model ve örnek bir memleket yapacağız”

Ezanın okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı selamlama konuşmasına depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü hatırlatarak, evlerin 1 yıl içerisinde tamamlanacağını diye getiren Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ı model ve modern bir şekilde yeniden inşa edeceklerini söyledi. Başkan Mahçiçek, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı, “Cumhurbaşkanımızın sözü ortadadır. İnşallah yıkılan evleri 1 yıl içerisinde çok rahat yapar. Elazığ’da, Van’da, Malatya’da, İzmir’de geçmişte yaptık, burda da yaparız. Bu bir afet, maalesef yıktı geçti ama bu bize bir de fırsat getirdi. Kahramanmaraş’ımızı gelişme alanlarıyla beraber bir bütün olarak yeniden yapılandırma imkanı getirdi. Alt yapısıyla, üst yapısıyla, yerleşim ve ticaret alanlarıyla belli bir konsensüs içerisinde mükemmel bir şehir inşa edebiliriz İnşallah. Bunu biz de yaparız, bizden sonraki arkadaşlarımız da ve tabi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yapar. Çünkü bu devletin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Sözü sağlamdır, senet gibidir. Bir şey olacak dediği zaman o şey olacaktır. Dolayısıyla endişemiz yok, kuşkumuz yok. Biz bu memleketi yeniden, bütünüyle beraber çok daha güzel şekilde inşa edecek, model ve örnek bir memleket yapacağız. Kaynaklarımızı çok iyi kullanmamız lazım. Bunları yapacak donanımlı insanlarımız hem ülkemizde hem de Kahramanmaraş’ımızda var. Yeter ki onlara fırsat verelim.”

“Depremin ardından mevcut harcamaların üzerine 145 milyon TL harcama yaptık”

Onikişubat Belediyesi olarak depremin ardından yaptıkları çalışmaları da anlatan Başkan Mahçiçek, 164 binden fazla yardım malzemesini depremzedelerle buluşturduklarını söyledi. Mahçiçek, arama-kurtarma çalışmaları ile çadır ve konteyner kentlerin alt yapıları başta olmak üzere sosyal yardımlara 145 milyon TL harcama yaptıklarını dile getirdi.

İftar programına katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Tuba Köksal ise depremin ilk gününden itibaren kentteki çalışmalara katıldığını belirterek, kalıcı konutların 1 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu ve Bugün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Yüzbaşıoğlu da toplantıda söz alarak basın mensuplarının sorunlarını anlattı.

Basın mensuplarının sorunlarını tek tek not alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Tuba Köksal ise yetkili mercilere taşıyacağını söyledi.