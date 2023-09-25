Başkan Mahçiçek, Kuzey İlçe Teşkilatlarını Expo 2023 Alanı’nda Ağırladı

Program öncesi misafirlerini karşılayan Başkan Mahçiçek, teşkilat mensuplarıyla bizzat ilgilenerek sohbet etti. Kahvaltı sonrası yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi.

“Expo 2023 projesine başlamadan önce burası atıl duran kimsenin görmediği bilmediği bir alandı. Öyle bir proje yapalım ki Kahramanmaraş’ın eksiği olan tanıtım ve bilinirliğine de katkı olsun dedik. Dünyada olimpiyatlar yapılıyor en büyük organizasyon olarak. Dünyada 3. Sırada yer alan en büyük ve prestijli organiasyonlardan biri olan EXPO2ları şehrimizde yapabilmek için 2018 yılında çalışmalara başladık. 780 bin m²’lik bu alanda yaptığımız gayretli çalışmalar neticesinde bugünkü halini aldı. 69 bin m² büyüklüğünde bir lagün göl yaptık. Gündüzü başka akşamı başka güzel oldu. Üzerinde kayıklarla gezilebilecek. Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi yaptık ki, iki konsept bir arda dünyada ilk ve tek örneği oldu. Doğa okulu yaptık çocuklarımız eğlenirken öğrensin diye. Nikah Sarayı da ekledik normalde projemizde yoktu. Görüldüğü gibi burasını sadece fuar zamanı değil yılın her günü kullanılabilecek bir yaşam alanı haline dönüştürdük.

Expo 2023 Onikişubat Kahramanmaraş projemiz normalde 23 Nisan’da açılacaktı. Lakin hepinizin bildiği üzere yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle Ağustos ayına ertelemiştik. Expo’ların üst kuruluşu AIPH tarafından alınan karar doğrultusunda 14-22 Ekim tarihleri arasında açabileceğimiz kararı çıktı. Çünkü dünyada diğer EXPO2lar ile de tarihleri çakışmaması lazım.

Dünyada yaşanan pandemi ve aylar önce yaşadığımız deprem sebebiyle hepimiz zor günler geçirdik. Ama biz yılmadık ve çalışmalarımıza devam ettik. Yaptığımız EXPO 2023 projesi şehrimizin yeniden ayağa kalkmasında lokomotif görevi görecek ve Kahramanmaraş’ın tanınırlığını bilinirliğini artıracak. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada bilinecek.

İştbiz şehrimize 2-3 senelik değil çocuklarımıza dahi faydası olacak bir proje ve yatırım yaptık.

Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyor, bugün bizim için uzak ilçelerimizden gelen tüm ilçe başkanlarımız ve teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum.”

Yapılan kahvaltı sonrası söz alan ilçe başkanları Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek söze başladılar ve projenin ne kadar emeklerle dolu olduğunu, ilk gördüklerinden bu yana ne kadar çok değiştiğini ve güzelleştiğini belirttiler.

Başkan Mahçiçek birlikte yapılan kahvaltı sonrası misafirlere alanı gezdirdi ve hatıra fotoğrafı çekimi sonrası program noktalandı.