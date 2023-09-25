Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da...
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı:...
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...

Başkan Mahçiçek, Kuzey İlçe Teşkilatlarını Expo 2023 Alanı’nda Ağırladı

Oniki,şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İlçe teşkilatlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu sefer de Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçe teşkilatlarıyla Expo 2023 Sergi Alanı Arasta Çarşı’da verdiği kahvaltı programında teşkilat başkanları ve mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Mahçiçek, Kuzey İlçe Teşkilatlarını Expo 2023 Alanı’nda Ağırladı

Başkan Mahçiçek, Kuzey İlçe Teşkilatlarını Expo 2023 Alanı’nda Ağırladı

Oniki,şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İlçe teşkilatlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu sefer de Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçe teşkilatlarıyla Expo 2023 Sergi Alanı Arasta Çarşı’da verdiği kahvaltı programında teşkilat başkanları ve mensuplarıyla bir araya geldi.

25 Eylül 2023 Pazartesi 11:29

Program öncesi misafirlerini karşılayan Başkan Mahçiçek, teşkilat mensuplarıyla bizzat ilgilenerek sohbet etti. Kahvaltı sonrası yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi.

“Expo 2023 projesine başlamadan önce burası atıl duran kimsenin görmediği bilmediği bir alandı. Öyle bir proje yapalım ki Kahramanmaraş’ın eksiği olan tanıtım ve bilinirliğine de katkı olsun dedik. Dünyada olimpiyatlar yapılıyor en büyük organizasyon olarak. Dünyada 3. Sırada yer alan en büyük ve prestijli organiasyonlardan biri olan EXPO2ları şehrimizde yapabilmek için 2018 yılında çalışmalara başladık. 780 bin m²’lik bu alanda yaptığımız gayretli çalışmalar neticesinde bugünkü halini aldı. 69 bin m² büyüklüğünde bir lagün göl yaptık. Gündüzü başka akşamı başka güzel oldu. Üzerinde kayıklarla gezilebilecek. Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi yaptık ki, iki konsept bir arda dünyada ilk ve tek örneği oldu. Doğa okulu yaptık çocuklarımız eğlenirken öğrensin diye. Nikah Sarayı da ekledik normalde projemizde yoktu. Görüldüğü gibi burasını sadece fuar zamanı değil yılın her günü kullanılabilecek bir yaşam alanı haline dönüştürdük.

Expo 2023 Onikişubat Kahramanmaraş projemiz normalde 23 Nisan’da açılacaktı. Lakin hepinizin bildiği üzere yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle Ağustos ayına ertelemiştik. Expo’ların üst kuruluşu AIPH tarafından alınan karar doğrultusunda 14-22 Ekim tarihleri arasında açabileceğimiz kararı çıktı. Çünkü dünyada diğer EXPO2lar ile de tarihleri çakışmaması lazım.

Dünyada yaşanan pandemi ve aylar önce yaşadığımız deprem sebebiyle hepimiz zor günler geçirdik. Ama biz yılmadık ve çalışmalarımıza devam ettik. Yaptığımız EXPO 2023 projesi şehrimizin yeniden ayağa kalkmasında lokomotif görevi görecek ve Kahramanmaraş’ın tanınırlığını bilinirliğini artıracak. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada bilinecek.

İştbiz şehrimize 2-3 senelik değil çocuklarımıza dahi faydası olacak bir proje ve yatırım yaptık.

Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyor, bugün bizim için uzak ilçelerimizden gelen tüm ilçe başkanlarımız ve teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum.”

Yapılan kahvaltı sonrası söz alan ilçe başkanları Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek söze başladılar ve projenin ne kadar emeklerle dolu olduğunu, ilk gördüklerinden bu yana ne kadar çok değiştiğini ve güzelleştiğini belirttiler.

Başkan Mahçiçek birlikte yapılan kahvaltı sonrası misafirlere alanı gezdirdi ve hatıra fotoğrafı çekimi sonrası program noktalandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan MahçiçekKuzey İlçe Teşkilatlarını Expo 2023 Alanı’nda Ağırladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Mahçiçek, Kuzey İlçe Teşkilatlarını Expo 2023 Alanı’nda Ağırladı
Başkan Mahçiçek, Kuzey İlçe Teşkilatlarını Expo 2023 Alanı’nda Ağırladı
CHP'de Koltuk Savaşı Rant Üzerine İnşa Edilmiş
CHP'de Koltuk Savaşı Rant Üzerine İnşa Edilmiş
Karantina kalktı, hayvan pazarları açıldı!
Karantina kalktı, hayvan pazarları açıldı!
Veda ve Yeni Bir Yolculuk
Veda ve Yeni Bir Yolculuk
Elbistan’da sanayi sitesinde yangın!
Elbistan’da sanayi sitesinde yangın!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber