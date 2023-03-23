Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, İslam aleminin hasretle beklediği rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’e, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısıyla buruk bir şekilde girdiklerini belirten Başkan Mahçiçek, ‘Ramazan’da Birlikte Paylaşalım’ sözleriyle bu zor günlerde paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Başkan Mahçiçek mesajında şu ifadeleri kullandı; “Cenabı Hakk’ın; sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak gönderdiği Ramazan-ı Şerif’e bir kez daha ulaşmanın şükrünü yaşarken, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde kaybettiğimiz canlarımız sebebiyle buruk bir şekilde girdiğimizi belirtmek istiyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise kurtuluşa vesile olarak dini vecibelerimizi yerine getirdiğimiz huzurun ve bereketin ayı Ramazan-ı Şerif, paylaşma ve yardımlaşma ayı olarak gönüllerimizi ve ibadetlerimizi bereketlendirecek. Deprem felaketi sebebiyle birçok kardeşimizin evlerinden uzak kaldığı, çadır ve konteyner kentlerde yaşadığı bu zor günlerde ‘RAMAZAN’DA BİRLİKTE PAYLAŞALIM’ düsturu önceliğimiz olmalıdır. Özünde kardeşlik ve paylaşmak olan bu kutsi ayın sadece oruç tutmak değil, beraberce paylaşma bilincinin kazanılmasında önemli olduğunu belirtmek isterim. Aynı zamanda Ramazan-ı Şerif’in ruhuna uygun bir şekilde küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak; hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmeliyiz. Bu mübarek ayda yeryüzünü şereflendiren Kur'an-ı Kerim-in, insanlığı kuşatmasını, bedenlere ve kalplere şifa olmasını temenni ediyorum.

“Ramazan ayını dolu dolu geçireceğiz”

Onikişubat Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayını dolu dolu geçireceğiz. Her gün bir mahallede düzenleyeceğimiz iftar programlarında, Ramazan ayının manevi ikliminden faydalanmak amacıyla vatandaşlarımızı Şair-Yazar Senai Demirci hoca ile buluşturacağız. İftar öncesinde çocuklarımıza yönelik oyunlar, pamuk şeker dağıtımı, çizgi film ve film izleme gibi birçok etkinliğe imza atacağız. Cenab-ı Hakk ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde İnşallah Ramazan Bayramı’na da kavuştursun. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan-ı Şerif’in hüznümüzü sevince, mahrumiyetimizi rahmete, muhasaramızı muhasebeye dönüştürmesini Cenab-ı Hakk’dan niyaz ediyorum.Ramazan-ı Şerif’in, milletimiz, Müslümanlar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması dileğiyle; siz değerli Kahramanmaraşlı kardeşlerimin Ramazan-ı Şerif’ini bir kez daha tebrik eder, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlarım. Sağlıcakla kalın.”