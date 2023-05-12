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Başkan Mahçiçek’ten 12 Mayıs Hemşireler Günü Mesajı

12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Pandemi başta olmak üzere deprem felaketini yaşadığımız zor günlerde büyük bir adanmışlıkla mesleğini icra eden, sağlık ordumuzun kahraman hemşirelerinin 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü’nün kutluyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten 12 Mayıs Hemşireler Günü Mesajı

Başkan Mahçiçek’ten 12 Mayıs Hemşireler Günü Mesajı

12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Pandemi başta olmak üzere deprem felaketini yaşadığımız zor günlerde büyük bir adanmışlıkla mesleğini icra eden, sağlık ordumuzun kahraman hemşirelerinin 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü’nün kutluyorum” dedi.

12 Mayıs 2023 Cuma 11:44

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, hemşirelerin büyük bir adanmışlıkla görevlerini icra ettiklerini belirten Başkan Mahçiçek, fedakarlıkları için minnet duyduklarını ifade etti.

Başkan Mahçiçek şu ifadeleri kullandı, “Modern hemşireliğin kurucusu FloranceNightingale’nin doğum günü olması münasebetiyle, 12 Mayıs günü tüm dünyada ‘Hemşireler Günü’ olarak kutlanmaktadır.Pandemi başta olmak üzere 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketini yaşadığımız zor günlerde başta kendi ve ailesi olmak üzere, her türlü özveride bulanan, görev ve sorumluluktan kaçınmayan tüm hemşirelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Hemşirelik, insan hayatının emanet edildiği kutsal ve onurlu bir meslektir. Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek hemşirelerin en önemli görevleri arasında bulunmaktadır. Toplum sağlığı anlayışıyla hizmet veren hemşirelerimiz sağlığın en önemli paydaşları arasındadır. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ımızda ve Onikişubat’ımızda insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, önce insan diyerek, halka hizmeti şiar edinmiş, sonsuz sabır, özveri ve itina ile çalışan, toplumumuzun sağlığına kavuşması için mücadeleye devam eden, sağlık sisteminin her zaman vazgeçilmezi olduğunu hissettiren, tüm hemşirelerimizin Uluslararası Hemşireler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.Değerli hemşirelerimize kutsal görevleri ve ağır vazifelerinde kolaylıklar diliyorum.”

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Başkan Mahçiçek’ten 12 Mayıs Hemşireler Günü Mesajı
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