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Başkan Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu Değiştiriyor ve Dönüştürüyoruz’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları proje ve yatırımlarla Dulkadiroğlu’nun değiştiğini ve dönüştüğünü söyledi.

Başkan Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu Değiştiriyor ve Dönüştürüyoruz’

Başkan Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu Değiştiriyor ve Dönüştürüyoruz’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları proje ve yatırımlarla Dulkadiroğlu’nun değiştiğini ve dönüştüğünü söyledi.

02 Ekim 2022 Pazar 12:35

Başkan Okay, son 8 yılda ilçenin değerine değer kattıklarının altını çizdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, büyük önem verdiği esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Okay, ilçesinin gelişmesi ve kalkınması adına gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesinin her alanda geliştiğini ve değiştiğini aktaran Başkan Okay, ortaya koydukları projelerin bu değişimde çok büyük payı olduğunu ifade etti.

İlçeye kazandırdıkları projelerin enleri barındırdığını anlatan Başkan Okay, “Türkiye’de bir ilk olan kamu külliyesi, bölgenin en büyük yeşil alanları, bölgenin en büyük gençlik merkezi, bölgenin en büyük sosyal tesisleri ve daha birçok projeyle ilçemizi değiştirdik” dedi.

Başkan Okay, esnaf ziyaretinde yaptığı değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizi her alanda geliştirmek adına çalışmalar yaptık. Küresel sorunlara rağmen bu gelişimi sürdürdük. Şuanda ilçemizin taşı toprağı altın olmuş durumdadır. Bu gelişim artarak devam etmektedir. Dulkadiroğlu’nda yaşayan insanların her şeyin en iyisini hak ettiğini söylüyoruz. Bu bilinçle onlara hizmet ediyoruz ve her şeyin en iyisini yapıyoruz. Son 8 yıldı birçok proje ortaya koyduk. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımıza layık güzel hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Özellikle kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vereceğiz. Bu kapsamda Divanlı Kentsel dönüşüm projesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada yapacağımız bir dönüşümün ilçemize örnek olacağını ve dönüşüm bekleyen mahallelerimize de örnek olacağını düşünüyoruz. Bu değişimi ve dönüşümü vatandaşlarımızın desteği, esnafımızın özverisiyle daha güçlü bir şekilde yapıyoruz. Bu sebeple vatandaşlarımızın ve esnafımızın her zaman yanındayız. Sık sık onları ziyaret ediyor ve hasbihal ediyoruz. Onların fikirleri ve düşünceleri bizler için önemlidir. Hepsine hayırlı ve bereketli işler diliyorum.”

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