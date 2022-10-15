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Başkan Okay, ‘Geleceğimiz, Tarihimizde Saklı’

Kahramanmaraş Tarih, Kültür ve Turizm Platformu ile bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin geleceğinin tarihinde olduğunu ifade ederek, “Tarihimizi turizmle bütünleştirdiğimizde muazzam bir kalkınma sağlarız” dedi.

Başkan Okay, ‘Geleceğimiz, Tarihimizde Saklı’

Başkan Okay, ‘Geleceğimiz, Tarihimizde Saklı’

Kahramanmaraş Tarih, Kültür ve Turizm Platformu ile bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin geleceğinin tarihinde olduğunu ifade ederek, “Tarihimizi turizmle bütünleştirdiğimizde muazzam bir kalkınma sağlarız” dedi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 16:08

Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare toplantılarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Tarih, Kültür ve Turizm Platformu ile Heyecan Bahçesi’nde bir araya geldi. Çeşitli sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden oluşan Kahramanmaraş Tarih, Kültür ve Turizm Platformu üyelerine seslenen Başkan Okay, Dulkadiroğlu’nun tarihine ve tarihi eserlerine dikkat çekti. Bu yönde belediyesinin ortaya koyduğu çalışmaları sıralayan Başkan Okay, şehrin geleceğini tarihi üzerine inşa etme arzuları olduğunu aktardı.

GEÇMİŞİYLE GELECEĞİNİ BÜTÜNLEŞTİREN BİR İLÇEYİZ

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak ortaya koydukları tarihi dönüşüm projelerini sıralayan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin tarihi potansiyeline dikkat çekerek bu yönde çalışmalar yaptık. İlçemiz şehrimizin tarihi alanlarının büyük bir kısmına sahiptir. Bu noktada tarihimizi ayağa kaldırma adına çalışma yaptık. Daha önce restore edilen kapalı çarşı ve çevresine canlılık katma adına konak restorasyonu çalışmalarını başlattık. İlk olarak Mutfak Müzesi projesini hayata geçirdik. Büyük bir soru işareti ile başladığımız bu projemizde çok başarılı olduk. Buraya gelen ziyaretçi sayısı diğer müzelere gelenin toplam sayısına eşittir. Bu durum bizleri heyecanlandırdı ve yeni projelerde özgüven verdi. Hemen ardından Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ni hayata geçirdik. Daha sonra Dulkadiroğlu Konağı ve Kahramanmaraş Tarih Araştırma Merkezi Konağını inşa ettik.”

BAHTİYAR YOKUŞU ŞEHRİN TARİHE YOLCULUĞU MÜMKÜN KILIYOR

Konak restorasyonu projelerinin en önemlisinin Bahtiyar Yokuşu projesi olduğunu anlatan Başkan Okay, şunları ifade etti: “Bu projemiz şehrimizin tarihi dönüşüm projelerinin en önemlisidir. Kurtuluş savaşının en yoğun çalışmalarının yaşandığı ve en stratejik alanlardan olan Bahtiyar Yokuşu’nda üç etaplı güzel bir çalışma başlattık. Şuanda yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan bu alan ilerde turizmimizin kalbi haline gelecek. Bu çalışmamızın devamında şuanda Hatuniye Cami ve çevresinde cephe yenileme çalışmalarına başladık. Kapalı çarşı ve Bahtiyar Yokuşu arasında bulunan tüm bu alanlar Turizme hizmet edecek. Burada bulunan esnaflarımız ve vatandaşlarımız bu durumdan istifade edecekler. Bizler de bu çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.”

GERMANİCİA ANTİK KENTİ AYAĞA KALDIRILMALI

Turizm noktasında şehrin büyük bir değere sahip olduğunu ifade eden Başkan Okay, bu değerin ayağa kaldırılmasıyla büyük bir potansiyelin ortaya çıkacağını belirterek şunları anlattı: “Kahramanmaraş’ımızın önemli bir turizm değeri de Germanicia antik kentidir. Bu alanda bu güne kadar yapılan çalışmalar turizme yeteri kadar hitap etmemektedir. Herkes buradaki potansiyeli biliyor. Ancak burada mevcut planlanan çalışmalarla bu potansiyelin ortaya çıkmayacağını düşünüyorum. Gün yüzüne çıkardığımız mozaiklerin üzerini çinko kaplamalarla kapatıyoruz ve o şekilde bırakıyoruz. Burada en önemli husus bölgede mülkiyeti olan vatandaşları da bu işe dahil etmektir. Şehrin tüm dinamikleri bu hususta bir olacak, buradaki potansiyelin ortaya çıkması için çaba harcayacaktır. Gün yüzüne çıkarılan mozaikler, bulundukları alanda sergilenmeli, çevresine de bir muhteva verilmelidir. Örneğin, vatandaş çıkarılan mozaiği cam kafes içerisine almalı, üzerine restoran, kafe, butik otel ya da buna benzer turizme hizmet edecek yapı olarak değerlendire bilmelidir. Bu hususta tek ses olmamız gerektiğini her fırsatta dile getiriyorum. Her platformda da bu hususu dile getirmeyi sürdüreceğim.”
Başkan Okay, turizm konusunun ardından belediyecilik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Okay, soru cevap şeklinde devam eden sohbetin ardından platform üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son Güncelleme: 15.10.2022 16:43
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Tarihimizde Saklı’‘GeleceğimizBaşkan Okay
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