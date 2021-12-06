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Başkan Okay Gençlerle Basketbol Maçında Bir Araya Geldi

Sosyal medyada yayınladığı basketbol videosunda gençleri maça davet eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, keyifli bir müsabaka yaptıklarını ifade ederek, “Gençlerimizle spor etkinliği yapmak çok keyifliydi” dedi.

Başkan Okay Gençlerle Basketbol Maçında Bir Araya Geldi

Başkan Okay Gençlerle Basketbol Maçında Bir Araya Geldi

Sosyal medyada yayınladığı basketbol videosunda gençleri maça davet eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, keyifli bir müsabaka yaptıklarını ifade ederek, “Gençlerimizle spor etkinliği yapmak çok keyifliydi” dedi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 14:16
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Sosyal medyadan genç takipçilerine seslenerek basketbol oynamaya davet eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, davetine cevap veren gençlerle Kahramanmaraş Gençlik Merkezi Spor Salonunda buluştu.
Spora ve sporcuya olan desteğini bir kez daha vurgulayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, basketbolda iddialı gençlerle sahaya çıktı. Güzel bir oyunla gençlerle keyifli dakikalar geçiren Başkan Okay, müsabaka sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerle vakit geçirmenin keyifli olduğunu vurgulayan Başkan Okay, açıklamasında şunları söyledi: “Pazar gününü gençlerimize ayırdık. Genç kardeşlerimizle vakit geçirerek biz de çocukluğumuza döndük. Gençlerimizle basketbol oynamak bizlere de büyük keyif verdi. Gençlerimizin spora olan ilgisi bizleri son derece memnun etmektedir. Şuan ki modern spor tesislerini görünce bizim gençliğimizdeki imkansızlıklar aklımıza geldi. Asfalt üzerinde basketbol oynardık. Okul bahçelerinde zor şartlarda oynamaya çalışırdık. Şuan içerisinde bulunduğumuz tesis gibi gençlerimiz bugün bir çok imkana sahip. Onlara daha iyi imkanlar sunma adına çalışıyoruz. Bu organizasyondan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Gençlerimizle vakit geçirmekten duyduğum keyfi ayrıca belirtmek istiyorum. Gençlerimize yönelik projelerimiz ve programlarımız devam edecek.”
Başkan Okay konuşmasının ardından gençlere kendi elleriyle tatlı ikram etti.

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Başkan Okay Gençlerle Basketbol Maçında Bir Araya Geldi
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