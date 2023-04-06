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Başkan Okay, İftar Sofraları Gönül Bağlarını Güçlendiriyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşlarla iftar sofralarında bir araya gelerek, “Ramazan ayının bereketini, huzurunu ve mutluğunu vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Bu iftar sofraları gönül bağlarımızı güçlendiriyor” dedi.

Başkan Okay, İftar Sofraları Gönül Bağlarını Güçlendiriyor

Başkan Okay, İftar Sofraları Gönül Bağlarını Güçlendiriyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşlarla iftar sofralarında bir araya gelerek, “Ramazan ayının bereketini, huzurunu ve mutluğunu vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Bu iftar sofraları gönül bağlarımızı güçlendiriyor” dedi.

06 Nisan 2023 Perşembe 12:08

Asrın felaketinin ardından gece gündüz demeden vatandaşların sorunlarını çözme adına birçok çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu yoğun çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Vatandaşların iftar sofralarına misafir olan Başkan Okay, paylaşılan bir parça ekmeğin bile çok büyük anlam ifade ettiğini dile getirdi.

Büyük bir felaket yaşandığını aktaran Başkan Okay, vatandaşların sabrının ve azminin bu felaketten daha büyük olduğunun altını çizdi. Hem iftar çadırlarında, hem ev ve çadır ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Okay, bu ziyaretlerinde şunları dile getirdi: “Her anlamda çok büyük bir milletiz. Asrın felaketi bizlere bu büyüklüğü yeniden hatırlattı. Büyük bir yardımlaşma örneği gösterdiğimiz bu günlerde, bu yardımların ulaştığı vatandaşlarımızın aynı ölçüde mütevaziliği, devletine ve milletine olan inancı bizleri duygulandırmaktadır. Onların tüm ihtiyaçları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehrimizi ayağa kaldırana kadar bu çalışmalarımız gece gündüz devam edecek. Acılarımızla birlikte her şeyi paylaşıyoruz. Özellikle iftar sofraları bizleri yakınlaştırıyor ve gönül bağları oluşturuyor. Rabbim bu millete böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın temennisiyle tüm hemşerilerimi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okayİftar Sofraları Gönül Bağlarını Güçlendiriyor
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