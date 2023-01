Başkan Okay, Kanuni Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mahalle ziyaretleri kapsamında Kanuni mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Okay, ortaya koydukları projeleri de anlattı.

Dulkadiroğlu’nun değiştiğine ve dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Okay, yeni projelerle bu değişim ve dönüşümün devam edeceğini söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesinin her açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Göreve geldiğimiz günden buyana ilçemizi değiştirme ve dönüştürme adına çok önemli çalışmalar yaptık. Bugün geldiğimiz noktada bu değişim ve dönüşümün büyük bir hızla sürdüğünü görmekteyiz. Doğuya doğru gelişen bir ilçeyiz. Ortaya koyduğumuz projelerle ilçemizi daha iyi noktalara taşıyacağız. Mahallelerimizin kronik diyebileceğimiz tüm sorunlarını ortadan kaldırdık. Burada dile getirilen sorunlarla ilgili de üzerimize düşeni yapacağız. Her zaman söylediğim gibi; Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan vatandaşlarımız her şeyin en iyisinelayıktır. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz.”