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Başkan Okay, Motosiklet Tutkunlarıyla Bir Araya Geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Okay, yeni kulüp üyelerinin yelek giyme törenine katılarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Okay, Motosiklet Tutkunlarıyla Bir Araya Geldi

Başkan Okay, Motosiklet Tutkunlarıyla Bir Araya Geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Okay, yeni kulüp üyelerinin yelek giyme törenine katılarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

13 Ekim 2022 Perşembe 10:39

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türk Chopper Motosiklet Kulübü’nü ziyaret ederek üyeleriyle hasbihal etti. Yeni üyelerin yelek giyme töreninde konuşan Başkan Okay, motosiklet tutkunlarının her zaman yanında olduğunu vurguladı.
Başkan Okay, burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Uzun bir süredir Türk Chopper Motosiklet Kulübü’nde üyeleriyle bir araya geliyoruz. Burada bir birlik ve beraberliğin oluşması çok önemlidir. Motosiklet tutkunlarının bir kardeşlik ortamında birbirlerine destek olduğunu görmek son derece önemlidir. Bizde her zaman onların yanındayız. Bugün yeni katılan üyelerin yelek giyme törenini de icra ettik. Onlara da kulübe hoş geldiniz diyoruz. İnşallah sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir sürüş gerçekleştirirler.”
Başkan Okay, konuşmasının ardından kulüp üyeleriyle hatıra fotoğraf çektirdi.
 

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Başkan OkayMotosiklet Tutkunlarıyla Bir Araya Geldi
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