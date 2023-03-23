Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa Kaldırıyoruz”
Başkan Güngör; “Şehrin Altyapısını Ayağa...
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Kahramanmaraş Büyükşehir Depremzede Miniklerin Yanında
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den

Başkan Okay, Ramazan’ın İlk Günü Vatandaşları Çadırlarında Ziyaret Etti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çadır alanlarında vatandaşları ziyaret ederek Ramazan ayının hayır ve bereket getirmesini diledi.

Başkan Okay, Ramazan’ın İlk Günü Vatandaşları Çadırlarında Ziyaret Etti

Başkan Okay, Ramazan’ın İlk Günü Vatandaşları Çadırlarında Ziyaret Etti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çadır alanlarında vatandaşları ziyaret ederek Ramazan ayının hayır ve bereket getirmesini diledi.

23 Mart 2023 Perşembe 14:59

Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşları ziyaret eden Başkan Okay, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Ramazan ayının huzurlu ve güzel geçmesi adına çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Okay, bölgesinde oluşturulan iftar çadırlarını hatırlattı.

Bunun dışında karekod uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıldığını belirten Başkan Okay, ziyareti sonrasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Ramazan ayının ilk gününde kıymetli vatandaşlarımızla bir araya geldik. Çadır alanlarında onların taleplerini dinledik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar ile ilgili bilgiler aktardık. Her konuda vatandaşlarımızın yanındayız. Onların mağduriyet yaşamaması adına elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Büyük bir felaket yaşadık. Ancak milletimizin birliği ve sabrı daha büyüktür. İnşallah bu günleri geride bırakacağız. Yeniden güzel günlerde bir araya geleceğiz.”

 

Son Güncelleme: 23.03.2023 16:20
Anahtar Kelimeler:
Ramazan’ın İlk Günü Vatandaşları Çadırlarında Ziyaret EttiBaşkan Okay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu Ksü’de Depremzedeleri Ziyaret Etti
Bakan Soylu Ksü’de Depremzedeleri Ziyaret Etti
Karacasu’da prefabrik konutların yapımı devam ediyor!
Karacasu’da prefabrik konutların yapımı devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta Kocaeli çarşısı hizmete hazır
Kahramanmaraş’ta Kocaeli çarşısı hizmete hazır
Başkan Mahçiçek, ‘Ramazan’da Birlikte Paylaşalım’
Başkan Mahçiçek, ‘Ramazan’da Birlikte Paylaşalım’
Kahramanmaraş'ta ilk teravih namazı kılındı
Kahramanmaraş'ta ilk teravih namazı kılındı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber