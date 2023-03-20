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Başkan Okay, Tarihi Değerleri Yeniden Ayağa Kaldıracağız

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, depremlerde yıkılan tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılacağını söyledi.

Başkan Okay, Tarihi Değerleri Yeniden Ayağa Kaldıracağız

Başkan Okay, Tarihi Değerleri Yeniden Ayağa Kaldıracağız

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, depremlerde yıkılan tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılacağını söyledi.

20 Mart 2023 Pazartesi 16:16

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile birlikte Dulkadiroğlu İlçesinde bulunan tarihi yapılarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Okay, büyük bir çoğunluğu yıkılan ve hasar gören yapıların yeniden ayağa kaldırılacağını söyledi.

Başkan Okay, Bahtiyar Yokuşu’nda restore edilen yapıların büyük zarar gördüğünü hatırlattı. Bunun dışında ilçede bulunan tarihi camilerin büyük bir çoğunluğunun yıkıldığını ifade eden Başkan Okay, tescilli binalarında yıkıldığını hatırlattı.
Bu büyük felaketin yaralarını saracaklarını hatırlatan Başkan Okay, şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ımız ve çevre illeri çok büyük bir felaket yaşadı. Bu büyük felakette tarihi yapılarımızda çok büyük zarar gördü. Bu yapıların ayağa kaldırılması için bizler de üzerimize düşeni yapacağız. İlçemiz bu tarihi yapılarıyla ön plana çıkmış, bu alanlarda turizm potansiyeli ortaya çıkmıştı. İnşallah tüm yaralarımızı sardığımız gibi bu alanlarda da çalışma yapacağız. Toplamda 50’nin üzerinde konağın cephe yenilemesini yaptığımız Bahtiyar Yokuşu projemizin bulunduğu alanda da çok büyük hasarlar var. Yine farklı projelerimiz de hasar gördü. Tüm bu hasarları giderme adına gerekeni yapacağız.”

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