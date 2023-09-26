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Başkan Okay, Trabzon Caddesi esnafını ziyaret etti!

Asrın felaketi sonrasında toparlanma süreciyle birlikte Konteyner Çarşılara yerleştirilen esnaflara ziyaretini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, her şartta ve koşulda esnafın yanında olduklarının altını çizdi.

Başkan Okay, Trabzon Caddesi esnafını ziyaret etti!

Başkan Okay, Trabzon Caddesi esnafını ziyaret etti!

Asrın felaketi sonrasında toparlanma süreciyle birlikte Konteyner Çarşılara yerleştirilen esnaflara ziyaretini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, her şartta ve koşulda esnafın yanında olduklarının altını çizdi.

26 Eylül 2023 Salı 15:32

Yaşanan büyük felaketin ardından toplum olarak büyük bir dayanışma örneği gösterildiğini dile getiren Başkan Okay, bu noktada esnafında çok büyük fedakarlıklar yaptığının altını çizdi.

Trabzon Caddesi’nde kurulan Konteyner Çarşı esnafıyla bir araya gelen Başkan Okay, sorunları dinleyerek çözümü noktasında yapılması gerekenleri anlattı.

“Bu noktada üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” diyen Başkan Okay, ziyaretlerinde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Her zaman olduğu gibi her fırsatta esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Onlarla istişare etmeyi ve şehrimizin projelerini değerlendirmeyi önemsiyorum. Asrın felaketi sonrasında esnafımızda çok büyük yara aldı. Bu yaraları sarma adına çeşitli çalışmalar yapıldı. Şuanda geçici olarak esnaf arkadaşlarımız konteyner çarşılarda hizmet veriyorlar. İnşallah yeni imar planı ve projelerle esnafımızda yeniden hak ettiği noktaya gelecek. Bu süreçte bizlerde esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”

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Başkan OkayTrabzon Caddesi Esnafını Ziyaret Etti!
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