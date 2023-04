Başkan Okay Türk Polis teşkilatı haftasını kutladı!

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Başkan Okay, toplumun huzuru ve güvenliği adına fedakarca görev yapan Türk Polisi’nin özverili çalışmalarına değindi. Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Polisimiz toplumun güvenliği ve huzuru adına vazgeçilmez bir unsurdur. Devletin bekası, Milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan polis teşkilatımız, her zaman, her konuda, görevini eksiksiz yapmaktadır. Her türlü zorluğa göğüs gererek yapmış oldukları başarılı çalışmalar sayesinde, huzurlu ve güvenli bir şehirde rahatça yaşamamızı sağlayarak, bizleri gururlandıran Emniyet Teşkilatımızın, 10 Nisan Polis Gününü canı gönülden kutluyorum. Görevi başında şehit düşen polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyorum.”