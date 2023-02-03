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Başkan Okay "Vatandaşımızın Her Zaman Yanındayız"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Karşıyaka mahallesinde bulunan TOKİ Konutlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Okay, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında yapacakları çalışmaları anlattı.

Başkan Okay "Vatandaşımızın Her Zaman Yanındayız"

Başkan Okay "Vatandaşımızın Her Zaman Yanındayız"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Karşıyaka mahallesinde bulunan TOKİ Konutlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Okay, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında yapacakları çalışmaları anlattı.

03 Şubat 2023 Cuma 11:02

Mahalle ziyaretleri kapsamında Karşıyaka mahallesini ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, TOKİ Konutlarında ikamet eden vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Okay, çözümü noktasında çalışma yapacaklarının altını çizdi.

Vatandaşlarla bir araya gelmeyi önemsediklerini dile getiren Başkan Okay, ziyarette yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Bulduğumuz her fırsatı vatandaşlarımıza ayırıyor, onlarla istişare etmeyi önemsiyoruz. Özellikle mahalle ziyaretlerimizde vatandaşlarımıza kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz. Ortaya koyduğumuz hizmetleri birinci ağızdan vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgileniyor, mahallelerine kazandırdığımız hizmetleri anlatıyoruz. Karşıkaya mahallemize de çok önemli hizmetler kazandırdık. Özellikle altyapı ve ulaşım noktasında çok ciddi sorunlar vardı. Bu sorunları ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımızın da bizlerden talepleri oldu. Bu talepleri değerlendirerek yerine getireceğiz.”
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile sohbet eden Karşıyaka mahallesi sakinleri de Başkan Okay’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
 

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay ‘Vatandaşımızın Her Zaman Yanındayız’
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