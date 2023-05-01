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Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı!

Başkan Okay’dan 1 Mayıs mesajı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

01 Mayıs 2023 Pazartesi 16:25

Emekçinin her zaman yanında olduğunu dile getiren Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Alın teri döken işçinin ve emekçinin her zaman yanındayız. Emekçilerin, huzurla çalışması, haklarının alın terleri kurumadan verilmesi İslam ahlakındandır. Emeğiyle ekmeğini taştan çıkaran her emekçi kardeşimin bu haklı mücadelesinde işveren olarak bizler de yanındayız. Özellikle, yaşamış olduğumuz büyük felaketin ardından, büyük fedakarlık ortaya koyan mesai arkadaşlarım başta olmak üzere, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak, hep birlikte devletimizin ve milletimizin geleceği adına özverili bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz.”

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Başkan Okay’dan 1 Mayıs Mesajı!
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